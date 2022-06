STILLES – predstavitev na sejmu v Milanu

Koncept predstavitve je temeljil na implementaciji trajnostnih in okolju prijaznih materialov v hotelske ambiente. Predstavili smo dva koncepta hotelske sobe, kopalnico in manjši lobby z recepcijo ter certificirana vrata lastne proizvodnje. Poseben poudarek smo namenili predstavitvi Re:NEW, inovativni zaščiti za površine pohištva, ki smo jo razvili v podjetju in do sedaj že uporabili pri opremljanju prostorov nekaterih znanih hotelskih verig, kot na primer Marriott in Four Points by Sheraton.

Okolju prijazni materiali so se v zadnjem desetletju dobro uveljavili pri stanovanjski gradnji. Sedaj k temu trendu gravitira tudi hotelirstvo. V oblikovanju interjerja zato predvsem pridejo do izraza naravni materiali, reciklirani materiali in materiali, ki so trajni ter tudi po intenzivni uporabi zagotavljajo dobro funkcijo in lep videz.

Predstavitev v Milanu je bila konceptualna in zelo ciljno usmerjena. Predstavili smo intenzivni poudarek, ki ga namenjamo trajnosti z uporabo inovativni materialov kot so Re:New, Liquid metal, microtopping, videz patinirane medenine ter Neolith.

Pri naših dolgoletnih izkušnjah pri opremljanju hotelov smo bili nenehno izpostavljeni želji oz. zahtevi hotelirjev, da se razvije trajnejše pohištvo, ki bo tudi po intenzivni uporabi zagotavljalo dobro funkcijo in lep videz. Odgovor na ta izziv smo našli v površinski zaščiti Re:NEW, ki zagotavlja popolno zaščito različnih materialov in trendovski mat učinek na površini.