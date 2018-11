Prvo vlogo za letne pravice je potrebno vložiti, za podaljšanje ne

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tako opozarja, da morajo upravičenci, ki prvič vlagajo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, oddati vlogo. O podaljšanju teh pravic pa center za socialno delo odloča po uradni dolžnost. To pomeni, da v primeru, da se upravičencu katera od omenjenih pravic izteče decembra letos in kasneje, mu za podaljšanje ni treba več vložiti vloge.

Vlada je sicer obljubljala, da bo v kratkem uvedla masovni avtomatični izračun za letne pravice, kot so otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija ter subvencija malice in kosila . To pomeni, da ljudem ne bi bilo več treba oddajati vlog, pač pa bi centri za socialno delo sami poskrbeli, da upravičenci avtomatično dobijo izračun za pravice, ki jim pripadajo. A avtomatizacije odločanja na ministrstvu še niso mogli zagotoviti.

S prvim februarjem bo izplačano stoodstotno porodniško nadomestilo

Očetovsko in starševsko nadomestilo bo z novim letom znašalo 100 odstotkov osnovein ne več le 90 odstotkov kot doslej. Materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko nadomestilo pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače, ne več na dvakratnik.

Dodatek za veliko družino bodo prejele vse velike družine ne glede na gmotni položaj družine, tako da ne bo cenzusa. Pogoj pa je, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse z oddano vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino v letošnjem letu bo center za socialno delo odločil o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti. To pomeni, da jim ni treba vlagati posebne vloge. Vsi ostali morajo za uveljavljanje pravice vložiti vlogo. Predvidoma bo izplačilo dodatka za veliko družino za leto 2019 v aprilu 2019.

Do državne štipendije bo upravičenih 8500 dijakov ali študentov več

Do državne štipendije bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evra neto povprečno na družinskega člana, medtem ko je bil do zdaj cenzus 576,89 evra. Državna štipendija v zadnjem dohodkovnem razredu znaša 35 evrov za mladoletne in 70 evrov za polnoletne upravičence. Do državne štipendije bo tako upravičenih približno 8500 dijakov oziroma študentov več.

Vlagatelji lahko oddajo vloge na pristojni center za socialno delo od 1. decembra. Vloge morajo vložiti tako tisti, ki jim je bila štipendija v preteklosti zavrnjena zaradi preseganja cenzusa kot tudi tisti, ki jim državna štipendija v šolskem oz. študijskem letu 2018/2019 miruje zaradi preseganja cenzusa.

Pravica do otroškega dodatka in in znižanega plačila vrtca

Za upravičence, ki se se jim pravica do otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca izteče z 31. decembrom, bodo centri po uradni dolžnosti odločili o nadaljnjem upravičenju do otroškega dodatka oziroma znižanja plačila vrtca.

Novela pa ne vpliva na uveljavljanje ostalih pravic iz javnih sredstev, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencija najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila k družinskemu pomočniku. To pomeni, da mora upravičenec v decembru vložiti vlogo, če prvič uveljavlja pravico s 1. januarjem 2019, če želi podaljšanje priznanja pravice, ker se ta izteče 31. decembra letos, ali če mora sporočiti spremembo med trajanjem priznane pravice.

Ministrstvo za ilustracijo navaja primer, ko se upravičencu izteče pravica do denarne socialne pomoči in otroškega dodatka z 31. decembrom. V tem primeru bo o podaljšanju pravice do otroškega dodatka odločal center za socialno delo po uradni dolžnost in upravičenec ne vlaga vloge za podaljšanje pravice. Če pa želi od 1. januarja prihodnje leto še nadalje prejemati denarno socialno pomoč, mora vložiti vlogo za podaljšanje te pravice najkasneje do 31. decembra letos.