Štiri desetletja na dnu morja, danes buri duhove v muzeju

"O enigmi se veliko piše, a dokaj malo razume ," razlog, zakaj so se lotili razstave, pojasni Janko Boštjančič , direktor Parka in eden od avtorjev razstave. Priložnost za predstavitev te skrivnostne naprave se jim je ponudila, ko se je redek primerek mornariške enigme M4 po spletu naključij pred tremi leti znašel v njihovi zbirki. Lotili so se raziskovanja njene zgodbe, ki je precej fascinantna in jo boste izvedeli v nadaljevanju.

Razstava Enigma – skrivnostno zakulisje vojne , ki so jo odprli lansko pomlad, je rezultat enega največjih muzejskih projektov v zgodovini Parka vojaške zgodovine. Raziskovalci in muzejski delavci iz različnih institucij doma ter v tujini obiskovalcem z njo ponujajo zanimiv in poglobljen vpogled v zakulisje vojne, obilje novih spoznanj in jih spodbujajo k razmišljanju o ozadju vojnega dogajanja, tako v drugi svetovni vojni kot tudi ob aktualnih spopadih širom sveta.

"Z razvojem radia je komuniciranje za vojaške potrebe prešlo na povsem drug nivo, težava je bila samo v tem, da je bilo slišno vsem. Zato se je pojavila ogromna potreba po dobri, učinkoviti, hitri šifrirni napravi. Več inženirjev v različnih vojskah jo je poskušalo razviti in prvemu je uspelo Arthurju Scherbiusu, ki je februarja 1918 patentiral enigmo. A prva svetovna vojna se je končala, Nemčija je izgubila, bila je demilitarizirana in enigma ni prodrla v vojsko. Šla je v komercialno rabo, prodajali so jo zavarovalnicam, bankam, podjetjem, ki so potrebovala neko stopnjo kriptiranja podatkov. Seveda pa pravega uspeha ni moglo biti, dokler ni prišla v vojsko. To se je potem v drugi polovici dvajsetih let zgodilo in je predstavljalo nekakšen preboj," pripoveduje.

"Z razstavo o enigmi poskušamo predstaviti, kako pomemben je vsak predmet kulturne dediščine in kako bogato zgodbo ti lahko odpre nek naključno najden predmet, iz katerega se zgodbe kar valijo. Enigma v muzeju pri nas na nek način konkurira tankom, letalom in vsemu železju, hkrati pa je mogoče na najbolj častnem mestu – ker sporoča, da se vojne dobiva z možgani, razumom in inteligenco," še doda.

V Nemški vojni mornarici Kriegsmarine so bile z enigmo opremljene vse podmornice in večje ladje, pa tudi večja pristanišča. Mornariška enigma M4 je februarja 1942 nadomestila starejšo verzijo in zagotavljala skoraj 300-krat večjo varnost kot Enigma 1. Omogočala je 3,1 x 10 na 25. potenco kombinacij. Šifrirana sporočila so med nemškimi poveljstvi in enotami, ladjami in podmornicami potovala v Morsejevi abecedi. Zahodni zavezniki so jih brez težav prestrezali, a jih niso razumeli.

V osnovi obstajata dva tipa Enigme – Enigma 1 in kompleksnejša Mornariška enigma. Enigmo 1 sta uporabljala kopenska vojska in letalstvo in je bila prvotno opremljena s tremi koluti, ki jih je bilo mogoče zamenjevati na šest različnih načinov. Nemci so konec leta 1938 v garnituro dodali še dva koluta, s čimer je nastalo 60 možnosti postavitve – naprava je s tem postala desetkrat varnejša in je omogočala 1,07 x 10 na 23. potenco kombinacij.

Prvi, ki so se lotili dešifriranja enigme, so bili Poljaki. Za razliko od Britancev in Francozov, ki, ko so Nemci uvedli enigmo, niso mogli več slediti njihovim komunikacijam in so preprosto dvignili roke, češ, saj je vojne konec, so se Poljaki – obdani tako s Sovjetsko zvezo kot Nemčijo – zavedali, da s tem ni heca. Že zelo zgodaj so se začeli ukvarjati z nemškimi kripto zapisi, jih v začetku tridesetih let zlomili in uspešno brali enigmo vse do leta 1938, ko so Nemci enigmo izboljšali.

Najbolj izpostavljen lik zgodbe o dekodiranju enigme je Alan Turing, matematik, logik, analitik, oče teoretičnega računalništva, umetne inteligence in eden največjih genijev prejšnjega stoletja. O človeku, ki je s svojo genialnostjo pomembno pripomogel k zlomu šifre enigme, so pisali knjige in snemali filme, znan pa je tudi po svoji žalostni usodi – leta 1952 je policiji priznal, da je imel homoseksualne odnose, kar je bilo po takratni britanski zakonodaji kaznivo. Obsodili so ga, moral se je zdraviti s sintetičnim estrogenom in dve leti pozneje je storil samomor z zaužitjem cianida.

"Na veliko srečo za demokratični svet so Poljaki julija 1939, torej dober mesec in pol pred začetkom vojne, povabili v Varšavo francoske in britanske obveščevalce ter jim predali ta svoj 'know how'. To je bil eden največjih prispevkov Poljske k izidu druge svetovne vojne že pred samim začetkom. Ne samo njihovo znanje in kopije enigem, zahodnim demokracijam so dali nekaj še bolj pomembnega – moralno vzpodbudo, da se enigmo, ki je pri njih veljala za nezlomljivo, da zlomiti," opisuje Boštjančič.

Čez dober mesec se je začela vojna, Britanci pa so nadaljevali delo Poljakov. V Bletchley Parku so ustanovili Vladno šolo za nemške šifre in kode. Najprej so k njim vabili ljudi z univerz, fakultet, raziskovalnih inštitucij ... Potrebovali so pametne ljudi, ne nujno izobraženih, zato je bil eden od sistemov novačenja zaposlenih tudi s križanko, ki so jo objavili v britanskem Daily Telegraphu. Septembra 1939 so začeli z 200 ljudmi, ob koncu vojne jih je bilo v Bletchleyu skoraj deset tisoč.

Razbitje enigme je eden največjih dosežkov v drugi svetovni vojni, ki je pomembno vplival na potek vojne in njen izid. "Brez dvoma bi bilo brez tega žrtev na obeh straneh bistveno več, govorimo o milijonih ljudi. Zgodovina Evrope bi bila drugačna, lahko bi celo vrgli atomsko bombo na Evropo," našteva sogovornik.