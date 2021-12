Štiri desetletja od tragedije na Korziki, ki je pretresla Slovenijo

Ajaccio na Korziki bo Slovencem ostal v spominu kot kraj tragične nesreče letala DC-9 McDonnel Douglas, v kateri je umrlo 173 potnikov in sedem članov posadke. To je bil prvi polet z Brnika na Korziko, kar bi lahko bil tudi eden od razlogov, da se je nesreča zgodila.

Kot se je kasneje izkazalo, je do nesreče vodilo več dejavnikov. Ključno naj bi bilo predvsem nenatančno izražanje tako zračne kontrole kot posadke letala. Kontrola je bila namreč prepričana, da je letalo že nad morjem, in je izdala ukaz o spuščanju letala, čeprav je bilo to dejansko še nad goratim območjem otoka. Vreme je bilo slabo in letalo se je spuščalo v meglo, zato je bila vidljivost izredno slaba. Ko je varnostni sistem na letalu začel opozarjati na bližino tal, pa je bilo že prepozno, da bi posadka ustrezno reagirala in preprečila, da bi letalo treščilo ob goro.

Na gori San Pietro so po nesreči ostali številni ostanki razbitin letala, pa tudi osebni predmeti ponesrečenih. Šele maja 2008 je na podlagi načrta sanacije kraja nesreče slovenske vlade stekla organizirana akcija čiščenja območja nesreče ter odstranjevanja letalskih razbitin in drugih ostankov nesreče na gori.

Ekipa, ki jo je sestavljalo okoli 60 pripadnikov iz vrst gorskih reševalcev, gasilcev, civilne zaščite in Slovenske vojske, je ob podpori helikopterja SV z gore odstranila okoli 27 ton odpadkov, med njimi tudi večje kose letala, kot sta motor in del letalskega krila. Odkrili so tudi nekaj človeških ostankov, ki so jih potem shranili na pokopališču na Žalah, kjer je v skupnem grobu pokopanih vseh 180 žrtev.

Na kraju, kjer je letalo prvič s krilom zadelo ob goro San Pietro, so leta 2008 postavili spominsko obeležje s podatki o nesreči v slovenskem in francoskem jeziku. Spominska plošča pa je vzidana tudi v cerkvi v bližnjem kraju Petreto-Bicchisano.

Odmevna oddaja, ki je bila povod za akcijo čiščenja in spominsko slovesnost

Nesrečo je dlje časa raziskovala tudi nekdanja novinarka oddaje Preverjeno Jana Kobal, ki je leta 2007, ob 26. obletnici strmoglavljenja, pripravila posebno oddajo Preverjeno z naslovom 'Korzika – tragedija, ki se je spomnimo'. V njej je gledalcem približala, osvetlila in prikazala v vsej njeni razsežnosti in z vseh zornih kotov letalsko nesrečo. Objavljena je bila virtualna rekonstrukcija zadnjih nekaj minut poleta, pa številni pogovori z domačini na tem sredozemskem otoku, ki so takrat v živo spremljali reševalno akcijo in nesebično pomagali, ter pogovori z novinarji, ki so o nesreči poročali. Pogovarjala se je tudi s svojci umrlih, pa z Mirom in Zdenko Cerar, ki sta zadnji trenutek odpovedala potovanje.

Jana je z ekipo odletela na Korziko in obiskala mesto strmoglavljenja ter se na lastne oči prepričala, da je na gori ostalo še veliko ostankov tragedije. Šele po objavi posnetkov in odmevov, ki jih je imela oddaja v javnosti, je slovenska vlada sprejela pobudo naše televizije, svojcev umrlih in Adrie, da se organizira akcijo čiščenja pobočja gore. Ta je stekla naslednje leto, istega leta pa je za svojce umrlih na gori potekala še spominska slovesnost.