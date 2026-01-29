Nočne tarife jezijo uporabnike Tivolija: štiri evre za le nekaj minut

Spremenjene cene parkiranja še vedno jezijo prebivalce in uporabnike storitev v Ljubljani. Ne le v ljubljanskem Štepanjskem naselju, kjer so redarji v zadnjih tednih oglobili številne voznike, temveč tudi uporabnike športnega parka Tivoli, kjer največ težav povzroča nočna tarifa. Cena nočnega parkiranja tam namreč znaša štiri evre, velja pa za parkiranje v času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj (na parkiriščih Tivoli I in II znaša dnevna tarifa en evro na uro). Prav med 6. in 22. uro pa obratujeta tudi kopališče in fitnes v Tivoliju, kar pomeni, da marsikateri uporabnik svoje vozilo na parkirišču pusti kakšno minuto pred zaključkom nočnega časa ali po njegovem začetku.

Novi ceniki parkiranja v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik

Kljub tem nekaj kratkim minutam pa morajo poleg kasnejšega zneska za parkirno uro odšteti še dodatne štiri evre za parkiranje vozila v nočnem času. Slednje se je zgodilo tudi našemu bralcu, ki kopališče v Tivoliju obiskuje prav v najzgodnejšem jutranjem terminu. "Ker pustimo s prijatelji svoja vozila na parkirišču nekaj minut pred 6. uro, da pridemo do bazena in se preoblečemo, moramo po novem plačati tudi nočno tarifo," nam je povedal. Cena za parkirišče v času enournega plavanja tako hitro preseže znesek petih evrov. Ker pa se obratovalni čas športnega parka med tednom zaključi ob 22. uri, bi težave lahko imeli tudi uporabniki, ki se aktivnosti udeležujejo v najpoznejšem terminu. Bralec meni, da bi morali prav zaradi slednjega čas nočnih cen parkiranja prilagoditi.

MOL: V začetnem obdobju uveljavljanja novega režima pravil ne bodo spreminjali

In kako odgovarjajo na Mestni občini Ljubljana? Da se zavedajo, da prehod med nočno in dnevno tarifo parkiranja vpliva na končni znesek parkirnine za nekatere uporabnike in da razumejo pomisleke uporabnikov, "da je takšen obračun za kratkotrajno parkiranje na meji med tarifama lahko videti nesorazmeren". Kljub temu pravijo, da v začetnem obdobju uveljavljanja novega režima pravil ne bodo spreminjali: "Smo pa zaznane pobude in predloge uporabnikov, tudi glede morebitne prilagoditve tarif na območjih s športnimi objekti, evidentirali. Če se bo v prihodnje izkazalo, da so spremembe smiselne, jih bomo ponovno preučili." Dodajajo, da sistem obračuna deluje avtomatsko in v skladu z določili Odloka o urejanju prometa, zato vračila ali prilagoditve za nazaj trenutno niso možne. Ob tem pojasnjujejo, da je namen spremembe optimizacija zasedenosti parkirišč ter poenotenje in učinkovitejši nadzor nad mirujočim prometom v mestu. "Območje Tivolija je dobro dostopno z javnim potniškim prometom ter z različnimi oblikami trajnostne mobilnosti, kot so kolesa BicikeLJ, sistemi souporabe vozil in električnih koles, pa tudi peš ali s skirojem, kar predstavlja dobro alternativo uporabi osebnega avtomobila," še dodajajo.