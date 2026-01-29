Naslovnica
Slovenija

Nočne tarife jezijo uporabnike Tivolija: štiri evre za le nekaj minut

Ljubljana, 29. 01. 2026 07.00

Avtor:
Maja Pavlin
Parkomat v Ljubljani

Nov režim parkiranja v Ljubljani še vedno razburja. Precej drage nevšečnosti povzroča tudi uporabnikom parka Tivoli; kopališče in fitnes se namreč med tednom odpreta že ob 6. uri zjutraj, ko se sicer zaključi nočna cena parkiranja. A če želijo uporabniki, ki se v center prestolnice pripeljejo sami, športne programe koristiti že navsezgodaj zjutraj, morajo za parkirišče plačati še nočno tarifo, plus znesek za čas parkiranja po 6. uri. V Mestni občini Ljubljana pa na negodovanje odgovarjajo, da pomisleke uporabnikov sicer razumejo, a da novega režima za zdaj ne bodo spreminjali.

Spremenjene cene parkiranja še vedno jezijo prebivalce in uporabnike storitev v Ljubljani. Ne le v ljubljanskem Štepanjskem naselju, kjer so redarji v zadnjih tednih oglobili številne voznike, temveč tudi uporabnike športnega parka Tivoli, kjer največ težav povzroča nočna tarifa.

Cena nočnega parkiranja tam namreč znaša štiri evre, velja pa za parkiranje v času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj (na parkiriščih Tivoli I in II znaša dnevna tarifa en evro na uro). Prav med 6. in 22. uro pa obratujeta tudi kopališče in fitnes v Tivoliju, kar pomeni, da marsikateri uporabnik svoje vozilo na parkirišču pusti kakšno minuto pred zaključkom nočnega časa ali po njegovem začetku.

Novi ceniki parkiranja v Ljubljani
FOTO: Luka Kotnik

Kljub tem nekaj kratkim minutam pa morajo poleg kasnejšega zneska za parkirno uro odšteti še dodatne štiri evre za parkiranje vozila v nočnem času. Slednje se je zgodilo tudi našemu bralcu, ki kopališče v Tivoliju obiskuje prav v najzgodnejšem jutranjem terminu. "Ker pustimo s prijatelji svoja vozila na parkirišču nekaj minut pred 6. uro, da pridemo do bazena in se preoblečemo, moramo po novem plačati tudi nočno tarifo," nam je povedal.

Cena za parkirišče v času enournega plavanja tako hitro preseže znesek petih evrov. Ker pa se obratovalni čas športnega parka med tednom zaključi ob 22. uri, bi težave lahko imeli tudi uporabniki, ki se aktivnosti udeležujejo v najpoznejšem terminu.

Bralec meni, da bi morali prav zaradi slednjega čas nočnih cen parkiranja prilagoditi.

MOL: V začetnem obdobju uveljavljanja novega režima pravil ne bodo spreminjali

In kako odgovarjajo na Mestni občini Ljubljana? Da se zavedajo, da prehod med nočno in dnevno tarifo parkiranja vpliva na končni znesek parkirnine za nekatere uporabnike in da razumejo pomisleke uporabnikov, "da je takšen obračun za kratkotrajno parkiranje na meji med tarifama lahko videti nesorazmeren".

Kljub temu pravijo, da v začetnem obdobju uveljavljanja novega režima pravil ne bodo spreminjali: "Smo pa zaznane pobude in predloge uporabnikov, tudi glede morebitne prilagoditve tarif na območjih s športnimi objekti, evidentirali. Če se bo v prihodnje izkazalo, da so spremembe smiselne, jih bomo ponovno preučili."

Dodajajo, da sistem obračuna deluje avtomatsko in v skladu z določili Odloka o urejanju prometa, zato vračila ali prilagoditve za nazaj trenutno niso možne. Ob tem pojasnjujejo, da je namen spremembe optimizacija zasedenosti parkirišč ter poenotenje in učinkovitejši nadzor nad mirujočim prometom v mestu.

"Območje Tivolija je dobro dostopno z javnim potniškim prometom ter z različnimi oblikami trajnostne mobilnosti, kot so kolesa BicikeLJ, sistemi souporabe vozil in električnih koles, pa tudi peš ali s skirojem, kar predstavlja dobro alternativo uporabi osebnega avtomobila," še dodajajo.

Preberi še 'Ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili 'ni šanse', da bi vsi lahko parkirali'

Medtem se bo ljubljanski župan Zoran Janković zaradi besa v Štepanjskem naselju prav danes sestal s tamkajšnjimi stanovalci.

Po njegovih pojasnilih redarji na območju odstranjujejo vozila oz. izdajajo plačilne globe tistim, ki so parkirani na zelenicah, pločnikih, kolesarskih stezah ... A število zaznanih prekrškov se, kot je dejal, zmanjšuje.

S spremenjenim režimom so sicer želeli zmanjšati število dnevnih migrantov, je dodal v torek ter ob tem poudaril, da ob treh avtomobilih na stanovanje preprosto ni pogojev, da bi bilo dovolj prostora za vse, ter da bo treba spremeniti način življenja.

ljubljana parkiranje tivoli nočne tarife cene

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Fery Zaka
29. 01. 2026 08.01
Janko bananko raztura. The only way is up! Z davki.
SpamEx
29. 01. 2026 08.01
de de haha lol
ptuj.si
29. 01. 2026 08.00
Janković,kar naprej lupi svoje ovčice.
bibaleze
