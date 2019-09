Štiri hiše so kanalizacijo spuščale kar v meteorni vod

Koprsko komunalno podjetje Marjetica je sporočilo, da so našli krivce, zaradi katerih je bila v vrhuncu turistične sezone v Žusterni kar dva tedna zaprta plaža. Temeljito so prečesali meteorni vod in ugotovili, da štiri hiše fekalno vodo namesto v kanalizacijo spuščajo kar vanj. Če se lastniki teh hiš prijavijo sami, lahko kazen nekoliko znižajo ali pa se ji celo izognejo.