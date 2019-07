Štiri istrske občine: sistemska rešitev je nov vodni vir

Svetnice in svetniki so obravnavali sanacijske aktivnosti in predvidene ukrepe za nemoteno zagotovitev pitne vode na območju slovenske Istre po izlitju kerozina na vodovarstvenem območju reke Rižane.

Kot je še pred začetkom seje napovedal koprski župan Aleš Bržan, so govorili tako o sanaciji stanja in preventivi kot tudi o sistemskih rešitvah. "Zelo sem vesel, da smo se istrske svetnice in svetniki prvič zbrali skupaj in da bomo prvič na ta način skupaj odločali o skupnem problemu, obžalujem pa razlog, zaradi katerega smo sejo sklicali," je koprski župan uvodoma nagovoril svetnice in svetnike ter sejo poimenoval kar zasedanje istrskega parlamenta. Pojasnil je, da je namen seje čim bolj učinkovito zaščititi človekovo in ustavno pravico do čiste pitne vode. "Izredno sejo smo sklicali zato, ker so razmere izredne in moramo čim prej podati jasno stališče, kakšne rešitve zahtevamo in podpiramo."

Zbrane je seznanil, da so novoizvoljeni župani problematiko drugega vodnega vira uvrstili že na svoje prvo delovno srečanje po volitvah in se takrat dogovorili, da predloge o najbolj ustrezni rešitvi pripravijo strokovnjaki iz Rižanskega vodovoda. "Naša odgovornost in dolžnost do svojih občank in občanov je, da naredimo to, kar je spodletelo našim predhodnikom. Da dosežemo soglasje o tem, da je določitev drugega vodnega vira prioriteta, da se s projektom izvedbe drugega vodnega vira začne v najkrajšem možnem roku in da se ob tem določijo jasni pogoji, pod katerimi lahko do izgradnje drugega tira in ureditve drugega vira poteka promet z nevarnimi snovmi po slovenski Istri," je svoj nagovor sklenil Bržan.