Več kot štiri leta po smrti dvojčkov v Trbovljah starši še niso dočakali niti prve obravnave

Pred kratkim je višje sodišče v Ljubljani v primeru deklice Gaje pritrdilo staršem, da je njena huda bolezen posledica zdravniške napake. Pravico za svoja mrtva dvojčka pa še vedno išče Kristina Grebenc Sotošek iz Trbovelj. Čeprav je Zdravniška zbornica že en mesec po dogodku ugotovila, da osebje porodnišnice ni ravnalo ustrezno, se zadeva na sodišču ne premakne nikamor. Štirikrat je bil določen datum za prvo zaslišanje, a je bilo vsakič odpovedano in to le dan ali dva prej. "Od njune smrti je minilo že štiri leta in pol, mi pa nismo še niti na začetku," je užaloščena mamica.

Rojstvo otroka je dogodek v življenju, ki ga praviloma spremlja neopisljiva sreča. Včasih pa usoda odloči drugače – agonija, ki jo doživijo mame in očetje ob hudo bolnem ali mrtvem novorojenčku, je povprečnemu človeku tako rekoč nepredstavljiva. Ali bi lahko bilo drugače? To je vprašanje in stiska tistih staršev, ki so prepričani, da bi bilo smrt ali hudo invalidnost njihovega otroka možno preprečiti, če bi se zdravniško osebje odzvalo drugače. Tudi to se dogaja. Redko, vendar se. Februarja je višje sodišče v Ljubljani v primeru zdaj šestletne, hudo bolne deklice Gajepritrdilo staršem: da so njene poškodbe oziroma okvara zdravja nastale zaradi strokovnih napak zdravnikov, torej zaradi nestrokovnega in nepravilno vodenega poroda. Sodišče bo tako odločalo le še o višini odškodnine, ki bi lahko presegla milijon evrov. "Vesela sem za njih. Čeprav vem, da bi si bolj kot vse na svetu želeli zdravo hčer," je novico komentirala Kristina Grebenc Sotošek."Tako kot bi si jaz želela živa sinova," je tiho dodala. Zahteva za preiskavo vložena šele pred enim letom Kristinino življenje je za vedno zaznamoval 11. januar 2016, ko je v trboveljski bolnišnici rodila mrtva dvojčka. Kot je pokazal nadzor, ki ga je mesec po tragičnem dogodku izvedla Zdravniška zbornica Slovenije, je bil carski rez ustno načrtovan za 37. teden nosečnosti. Zaradi odsotnosti anesteziologov pa je bila nosečnica na poseg naročena šele v 38. tednu. Specialisti si med sabo niso ustrezno podali informacij o tem, da gre za nosečnico s povečanim tveganjem za zaplete, je poročilo povzel predsednik zborniceAndrej Možina. Tako sta otroka umrla nekaj dni pred načrtovanim porodom v 38. tednu nosečnosti. "Zaradi dejstva, da je imela nosečnica določene zdravstvene težave in da je nosila dva otroka, bi nosečnost morali končati in carski rez opraviti v 34. tednu," je ugotovila komisija.

Zdravniška zbornica Slovenije je oktobra 2019 zdravnici Maji Merkun in nekdanjemu predstojniku ginekologije v trboveljski bolnišnici Miroslavu Jurci izrekla opomin. Po oceni senata sta zdravnika poklic opravljala "v nasprotju s pravili znanosti in stroke, kar je povzročilo poslabšanje zdravja ali celo smrt bolnika".

Starši, užaloščeni tudi zato, ker od osebja trboveljske porodnišnice niso dočakali niti izrečenega sožalja niti opravičila, so se odločili, da pravico in zadoščenje za smrt otrok poiščejo po sodni poti. Kazensko so ovadili osebje porodnišnice, ki je bilo vpleteno v primer. Več kot tri leta je trajalo, da so se sodni mlini sploh zagnali, v začetku junija 2019 pa jim je državna tožilka Jasmina Vesel le sporočila, da je zoper nekdanjega predstojnika ginekologije v trboveljski bolnišnici Miroslava Jurco ovadbo zavrgla, zoper zdravnico Majo Merkun pa je 28. maja 2019 sprožila zahtevo za preiskavo "zaradi kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja". Že štirikrat preložili prvo zaslišanje

Prva obravnava na sodišču v Trbovljah bi morala biti 25. septembra 2019."S Simonom (njenim možem, op. a.) sva na poti tja srečala Merkunovo, ki se je ravno odpeljala. Sodnik nama je povedal, da je pet minut pred tem zahtevala spremembo sodišča. To sva izvedela direktno od sodnika in to šele, ko bi se obravnava pravzaprav že morala začeti," nam je povedala Grebenc Sotoškova. Po nekaj tednih so ju po pošti obvestili, da na željo obtožene primer zdaj obravnava sodišče v Kranju. Novi datum prve obravnave je bil 28. november 2019. "Le nekaj dni pred tem pa spet pošta," je ogorčena sogovornica. Tokrat so zaslišanja preklicali zaradi odsotnosti sodnice. Spet sta čakala nov datum – že sta bila prepričana, da bosta 6. januarja letos vendarle dočakala prvo zaslišanje, ko sta le dan prej spet dobila obvestilo, da je obravnava odpovedana: "Pisala sem na sodišče, jih vprašala, zakaj je spet prišlo do preložitve." S sodišča so ji odgovorili:"Zaslišanje je bilo preklicano na predlog zagovornika obdolžene za prenos pristojnosti obravnavanja, o katerem bo odločalo višje sodišče." Nova obravnava bi morala biti 11. marca, dva dni prej sta zakonca Sotošek prejela pošto o preklicu, tokrat "iz neznanega razloga". Potem se je zgodila epidemija, ki je vse sodne postopke še upočasnila, kdaj bosta dočakala prvo zaslišanja, ne vesta. "Kot bi se nekdo delal norca iz nas"

Resnično se mi zdi nedopustno, da je od njune smrti minilo že štiri leta in pol, mi pa nismo še niti na začetku. —Kristina Grebenc Sotošek, mama umrlih dvojčkov