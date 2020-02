Štiri milijone madžarskih evrov za medije v Sloveniji in Severni Makedoniji

Kot je poročal portal necenzurirano.si, naj bi denar za "medijsko hobotnico SDS in madžarsko politično-obveščevalno-medijsko operacijo v Severni Makedoniji prišel iz najožjega kroga Viktorja Orbana in podjetja, ki sodeluje pri madžarsko-ruski gradnji nuklearke".Denar naj bi tako v Slovenijo prišel z računov podjetij, povezanimi s člani najožjega kroga Viktorja Orbana.

Kot so zapisali na necenzurirano.si, so povezave odkrili preko različnih dokumentov, ki so vodili tudi do Londona. Pri pregledu nakazil je videti, da je"v financiranje medijev iz kroga SDS vpleten madžarski politični vrh, in ne le posamezni madžarski podjetniki, kot trdijo v SDS".Glavna tri podjetja, ki naj bi nakazala štiri milijone evrov v Slovenijo, so Belfry in Ripost iz Madžarske in V4N iz Velike Britanije. Ta denar naj bi bil nakazan na podjetje R-Post-R, katerega direktor je Peter Schatz. Od tu naj bi se denar razdelil na dva dela, in sicer 1,5 milijona naj bi se nakazalo na podjetje, ki upravlja s televizijo Nova24TV, 2,5 milijona pa v Makedonijo, kjer je denar končal v podjetjih, ki upravljajo ali pa so povezana z različnimi mediji.