Štiri neprofitne hiške za štiri mlade pare

Starejši gospod zaupno potoži svojemu dobremu prijatelju, češ, da ima težave z erekcijo. "To pa ni problem," ga nalaže prijatelj, "veliko kruha jej, pa bodo težave minile!" "A, res?!" "Stoprocentno! To se ve!" Možakar gre malo zbegan v pekarno, kjer so ga poznali in vedeli, da kupuje kruh na deke. "En kilogram kruha!" zahteva mož. "Ja, gospod," se čudi prodajalka, "to je precej, saj vam bo postal trd!" "Eh, če je tako, pa mi ga dajte kar tri kilograme!"