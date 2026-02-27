Naslovnica
Slovenija

Štiri neprofitne hiške za štiri mlade pare

Ajdovščina, 27. 02. 2026 19.31

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Hiše za mlade v Ajdovščini

V Dobravljah pri Ajdovščini so slovesno prerezali trak pred štirimi hiškami, ki jih je občinski stanovanjski sklad zgradil za mlade in jih štirim parom ponudil v 10-letni dolgoročni neprofitni najem. Začelo se je z idejo o gradnji stanovanjskih hiš za mlade za 50 tisoč evrov, zaradi možnosti sofinanciranja naložbe so se nato odločili za najemniški model. Kljub temu, da gre za pionirski projekt, pa zanimanja za posnemanje ni.

Prvi mož Darsa kršil integriteto?

Izplačane za 4,2 odstotka višje pokojnine in razlika za januar

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
konc
27. 02. 2026 21.22
Potem pa gredo notri kdo? Slovenske mladi družine? Ali kot po navadi kakšne Kosovske, Albanske? Ko preberem mlade družine, mi je takoj jasno kam pes taco moli!
Odgovori
0 0
Gutenberg
27. 02. 2026 21.05
In zakaj hišk niso dobile mlade slovenske družine?
Odgovori
+4
4 0
zelen
27. 02. 2026 20.48
zanimanja za posnemanje ni. seveda ga ni saj sta han in maljevac poskrbela da bodo edini gostje pri sobodajalcih zdaj albatrosi
Odgovori
+3
3 0
Order of Free Gardeners
27. 02. 2026 20.39
Noter pa južni balkan, ker Slovenec plačuje davke že celo življenje pa si valda ne zasluži tega...to je v stilu te vlade, ki itak dela vse v nasprotju z logiko nono, če ''ti nekdo vdre v hišo ti se braniš , ga na gob...'' je to hudo kaznivo dejanje in te lahko toži, ker si ga ''namerno'' poškodoval bogega reveža...ta vlada je ERROR CODE
Odgovori
+9
9 0
jedupančpil
27. 02. 2026 20.38
notr pa vse drugo samo Slovenski mlad par NE
Odgovori
+9
9 0
G. Papež
27. 02. 2026 20.24
V drugem mandatu bo stanovanj že za 8 parov💪
Odgovori
+5
6 1
Infiltrator
27. 02. 2026 20.15
Not so dal neotesane balkance .....
Odgovori
+10
11 1
ACC0
27. 02. 2026 20.11
Vzel so pa notri albance. Dejte povedat vso resnico. Kaksne ovce smo mi.....
Odgovori
+13
14 1
zmerni pesimist
27. 02. 2026 20.05
Zanimanja pa ni sam da so slikali maljevac in kompanija
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
