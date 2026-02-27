Slovenija
Štiri neprofitne hiške za štiri mlade pare
V Dobravljah pri Ajdovščini so slovesno prerezali trak pred štirimi hiškami, ki jih je občinski stanovanjski sklad zgradil za mlade in jih štirim parom ponudil v 10-letni dolgoročni neprofitni najem. Začelo se je z idejo o gradnji stanovanjskih hiš za mlade za 50 tisoč evrov, zaradi možnosti sofinanciranja naložbe so se nato odločili za najemniški model. Kljub temu, da gre za pionirski projekt, pa zanimanja za posnemanje ni.
