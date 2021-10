Hojs pred novo interpelacijo

Ob tem Hojsu očitajo še politizacijo in militarizacijo Policije ter vprašljivo povečanje represije nad protestniki, je dejal poslanec. Osnutek interpelacije Hojsa bremeni tudi odgovornosti za protiustavno omejevanje človekovih pravic z nepravilnim izvajanjem 9. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Opozarjajo tudi, da velika verjetnost hujših kršitev javnega reda ne more biti zadosten razlog za tako široko omejevanje človekovih pravic na delu ozemlja Slovenije.

Po objavi posnetka, na katerem naj bi okoljski minister Andrej Vizjak svetoval podjetniku Bojanu Petanu, kako se izogniti plačilu davka, je Vatovec v torek napovedal, da bodo interpelacijo zoper Hojsa dopolnili. Hojs je na Twitterju namreč zapisal, da mu je bil več let star prisluh ministra Vizjaka predstavljen že pred časom, in to z opozorilom, da bo ob pravem času predvajan in uporabljen za rušenje njega in vlade. V Levici menijo, da bi moral Hojs naznaniti kaznivo dejanje.