Štiri opozicijske stranke zahtevajo sklic izredne seje glede nabave zaščitne opreme

Po oceni poslanca Levice Mihe Kordiša so se težave začele, ko je vlada oblikovala medresorsko delovno skupino, ki naj bi pomagala, a se je izkazalo, "da je le odprla vrata za navodila z vrha". Poslanec SAB Andrej Rajh pa je izpostavil, da so se lani"ministri vživeli v vlogo nabavnih in logističnih referentov". Kot je dejal, je temu pritrdilo tudi računsko sodišče, ki je po njegovih navedbah med drugim ugotovilo tudi "klientelizem, nepotizem in neustrezne nabave", zato meni, da je prav, da o tem razpravlja DZ.

Računsko sodišče je v nedavno objavljenem poročilu o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje okužb z novim koronavirusom ugotovilo, da vlada, ministrstva za zdravje, za gospodarstvo, za obrambo ter zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme niso bili učinkoviti. Od vlade in zavoda je zahtevalo popravljalne ukrepe.