'Štiri proti štiri': Logar in Pirc Musarjeva znova v boj za podporo

Štiri proti štiri ... rezultat podpore političnih strank dveh kandidatov za predsednika države. Nataša Pirc Musar ima že od prvega kroga podporo neparlamentarne Piratske stranke in stranke Mladih - Zeleni Evrope, zdaj pa še največje koalicijske stranke Gibanje Svoboda in Socialni demokrati. Anžeta Logarja podpirajo SDS, neparlamentarna SLS, te dni sta svojo podporo zagotovili še neparlamentarna stranka Zeleni Slovenije in NSi.

Kandidata na terenu in po družbenih omrežjih

Logar je na spletu objavil svoj poklon žrtvam 1. svetovne vojne, padlim v Narodnoosvobodilnem boju in vojni za Slovenijo, obiskal je še Gramozno jamo in Macesnovo gorico. Oba kandidata sicer v kampanji še naprej stavita na stik z ljudmi. "Verjamem, da se bomo lahko skupaj pogovorili o načrtih, ki jih imam za prihodnost in za Slovenijo, ki naj v naslednjem petletnem obdobju, čim bolj odprta, sproščena in ponuja priložnosti našim državljankam in državljanom," vidi kot cilj Logar.

Pirc Musarjeva bo spomin na vse mrtve izrazila v torek na Svetem Urhu pri Ljubljani. Do konca tedna jo boste lahko srečali še v Velenju in na Primorskem.