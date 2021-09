Štiri slovenske šole med najboljšimi v poučevanju na daljavo

Prve zmagovalce evropske nagrade za inovativno poučevanje sta danes skupaj oznanili evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel in slovenska ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Na spletnem dogodku so bili predstavljeni 104 nagrajenci. V vsaki državi programa Erasmus+ so bile nagrade na voljo v kategorijah predšolska vzgoja in varstvo, primarno izobraževanje, sekundarno izobraževanje ter šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje.