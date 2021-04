Zaradi požara se je sesul svet družini iz Vrh v občini Slovenj Gradec. Zgorelo je prvo nadstropje stanovanjske hiše, ki je bila po dozidavi in celotni obnovi skoraj nared za vselitev. In zgorelo je vse. Novo pohištvo, gospodinjski aparati, zgoreli so vsi spomini. Pravijo, da bodo tudi to nekako zmogli, samo da so vsi ostali živi. Začasen dom so jim ponudili sosedje.

POMOČ DRUŽINI PAVŠE Delavska hranilnica SI56 6100 0001 8539 472 Sklic: 1704 Namen: pomoč po požaru družini Pavše icon-expand