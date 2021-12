Pred vrati so praznovanja, potovanja, smučanja, žal pa je zaradi nove različice koronavirusa, ki ima bistveno več mutacij kot dosedanje, vse našteto pod vprašajem. Sploh, ker se pravila posledično spreminjajo dobesedno iz dneva v dan, kar so že ugotovili številni turisti, ki so se v teh dneh mudili na severu afriške celine. Med njimi se štirje Slovenci, ki so v Maroko po naših podatkih za nekaj 10 evrov odšli z Ryanairom in nato nenadoma ostali brez povratnega leta.

Rešila jih je Romunija, ki je včeraj organizirala poseben let iz Marakeša v Bukarešto, cena pa menda skoraj 1000 evrov. "Polet je bil popoln, odlična storitev," razlaga eden od štirih Slovencev. Pa jih glede okužb kaj skrbi: "Ne, ker smo bili prej testirani in test je negativen," odgovarja in dodaja, da bodo domov prišli z letalom jutri zjutraj.

Na letalu je bilo poleg 122 Romunov in štirih Slovencev še 58 ljudi iz drugih evropskih držav, od Hrvatov do Bolgarov in Grkov. Pogoj za vse pa testiranje. "Morali smo narediti test v Marakešu, pred letom, zato vemo, da smo zdravi," razlaga eden izmed potnikov.

Teste, tudi za cepljene, uvaja vse več držav

Na primer ZDA, ki od ponedeljka od vseh potnikov, ne glede na državljanstvo ali cepilni status, zahtevajo negativni test. A pozor, ta po novem velja samo 24 ur in ne več tri dni. Za podoben ukrep se je odločila še Norveška, ki možnost testiranja ponuja tudi na mejah. Čeprav so se do zdaj relativno dobro spopadali z epidemijo, se to lahko hitro spremeni, kar je pokazala samo ena službena novoletna zabava. Kljub temu, da je bila večina udeležencev cepljenih, je bilo do zdaj, torej v le enem tednu, pozitivnih vsaj 50 od 120 prisotnih.

Ingvild Kjerkol, norveška ministrica za zdravje, pojasnjuje: "Pričakovali smo, da bo ta različica prišla tudi na Norveško oziroma bi lahko celo že bila tu. Zdaj ko je to potrjeno, je pomembno, da razmislimo, ali moramo uvesti strožje ukrepe, kar je naša stalna naloga." Ta bo seveda temeljila predvsem na ugotovitvah, kako nevarna je dejansko nova različica.