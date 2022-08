Štirikilometrski zastoj pred Karavankami, gneča tudi na meji s Hrvaško

Promet je povečan predvsem na meji s Hrvaško, kjer vozniki osebnih vozil na vstop v državo in izstop iz nje čakajo do dve uri. Zastoji nastajajo tudi na cestah, ki vodijo do mejnih prehodov.

Daljši zastoji so predvsem na mejnih prehodih s Hrvaško v obe smeri. Na vstop v Slovenijo vozniki do dve uri čakajo na mejnih prehodih Gruškovje, Starod, Sečovlje in Jelšane. Na mejnih prehodih Metlika, Dragonja, Dobovec, Zgornji Leskovec, Vinica, Sočerga, Slovenska vas in Rigonce na vstop v Slovenijo čakajo do eno uro.

Ponekod je povečan tudi promet osebnih vozil pri izstopu iz naše države. Na Dragonji se pri izstopu čaka do dve uri, v Jelšanah, Sečovljah, Starodu in na Gruškovju pa ne več kot eno uro, kažejo podatki Prometno-informacijskega centra.

Na cestah, ki vodijo do mejnih prehodov, so zaradi čakalnih dob zastoji.