Odprli štirikraki priključek Dragomer v obliki diamanta

Prva dela za gradnjo novega avtocestnega priključka Dragomer so sicer po več zapletih s pridobivanjem potrebnih soglasij stekla konec poletja 2023. Gradnjo je izvajal konzorcij litijske družbe Trgograd in hrvaškega GP Krk. Pogodbena vrednost del je bila skoraj 34,8 milijona evrov z davkom.

Glavne ureditve vključujejo zunajnivojski priključek s štirimi rampami in spiralnima krožiščema, nadvoz čez avtocesto, širitev avtoceste s pasovi za vključevanje in izključevanje, rekonstrukcijo več odsekov regionalnih cest, gradnjo krožišč, podvozov, mostov in prepustov na območju priključka, urejanje vodotokov, krajinsko ureditev in protihrupne ukrepe ter prestavitve komunalnih vodov in ureditev dostopnih poti.