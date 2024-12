Štirikrat večji kupi pošiljk, voščilnice pošiljamo tudi na Marshallove otoke

V dneh pred prazniki imajo ogromno dela na poštah – seveda predvsem na račun številnih voščilnic, ki jih te dni pošiljamo naokoli. Okrepljene ekipe delajo dan in noč, da bi vsa voščila pravočasno prispela na prave naslove. Čeprav se je število klasičnih voščilnic v desetih letih prepolovilo, pa jih decembra vseeno pošljemo štirikrat več kot na navadni dan. Ne le po Sloveniji in Evropi, Slovenci pošiljamo voščilnice tudi v oddaljene eksotične kraje, kot so recimo Marshallovi in Deviški otoki. In prav večer pred 24. decembrom je bil na poštah še zadnji večji letošnji naval pošiljk.