Štiriletni fantek se je preizkusil v vlogi novinarja

Prvi teden v oktobru je posvečen otrokom. In ker se vsi vsak dan naučimo nekaj novega, so se utvarjalci Sveta odločili popestriti novinarsko. Na teren so poslali ekipo, ki se ji je pridružil zelo zgovoren štiriletni fantek, Sami Velič. Skupaj z Barbaro Bašič sta se odpravila k policistom, Sami pa se je preizkusil v vlogi čisto pravega novinarja.