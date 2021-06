Štirim nekdanjim policijskim sindikalistom iz zadeve Koprivnikar pogojne kazni

Tožilstvo je nekdanjim funkcionarjem Sindikata policistov Slovenije Vojku Marguču, Mihi Sakaču, Dušanu Raju in Denisu Kadiriću očitalo, da so novembra 2015 v zaprti Facebook skupini članov sindikata organizirali prometni nadzor Koprivnikarja, da bi ga ujeli med vožnjo pod vplivom alkohola in tako diskreditirali. Sindikat je v tistem času stavkal, potekala so pogajanja z vlado, Koprivnikar pa je nasprotoval dvigu plač.