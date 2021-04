Štirinajstletni Marko za operacijo v Ameriki potrebuje pomoč

Štirinajstletni Marko iz Maribora se znova odpravlja na operacijo v Ameriko. To bo zanj že osemindvajseta operacija, četrta v Ameriki. Nazadnje sta bila z mamo na Floridi pred dvema letoma in pol, tam sta ostala nekaj mesecev. Marku so takrat med drugim namestili opornice, s pomočjo katerih sedaj veselo teka naokrog. Operacijo in nekaj stroškov poravna zavarovalnica, a za vsaj pet mesecev stroška življenja v Ameriki morata poskrbeti sama. Zato preko Karitasa znova zbirata donatorska sredstva.

Marko pri hoji ne potrebuje več pomoči in je, kljub temu da je ena noga še krajša, zelo spreten. Čeprav spomini na pretekle operacije, niso ravno lepi, se ponovnega potovanja in tudi operacij veseli, saj je prepričan, da bo po tem hodil še boljše. Iban: SI56 0400 0026 6039 028

Sklic: SI00 292130 Pomoč MARKU

SMS: Marko 5 na 1919 Vsi, ki bi jima želeli pomagati, lahko denar nakažete na zgornji račun. Lahko pa jima pomagate tudi s sms sporočili Marko 5 na 1919.