Štirje bivši ministri že zaprosili za nadomestilo, kam odhajajo ostali?

Vsi nekdanji ministri in ministrice so upravičeni do polletnega nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače. Za nadomestilo so do sedaj zaprosili štirje ministri Janševe vlade. Kaj pa ostali ministri pretekle vlade? Kje bodo nadaljevali karierne poti?

Eden izmed ministrov, ki je zaprosil za nadomestilo, je Mark Boris Andrijanič, ki je skrbel za področje digitalizacije. Kot pravi, se bo v kratkem podal v nov profesionalni izziv v Veliki Britaniji. Boštjan Koritnik z javne uprave se bo v naslednjih treh mesecih odločil, ali se bo vrnil na ljubljansko pravno fakulteto. Nekdanji zdravstveni minister Janez Poklukar bo zdravnik v javnem zdravstvenem zavodu in pravi, da je na voljo vsem v zdravstvu, ki ga potrebujejo. PREBERI ŠE Se Hojs vrača na delovno mesto, ki ne obstaja več? Ministrica za Slovence po svetu Helena Jaklitsch se vrača na direktorat za ustvarjalnost na kulturo, nekdanji šef tega resorja Vasko Simoniti pa naj bi se vrnil v pokoj. Pogoje za upokojitev izpolnjuje Janšev šef za finance Andrej Šircelj, ki napoveduje, da si bo najprej vzel čas za razmislek. Neuradno tudi bivši pravosodni minister Marjan Dikaučič, ki naj bi koristil nadomestilo. PREBERI ŠE Kustečeva z novo službo, Visokošolski sindikat k preiskavi pozval KPK Ali se bo Aleš Hojs, ki se mu ni uspelo uvrstiti v parlament, vrnil v Družbo za razvoj infrastrukture, še ni razkril.