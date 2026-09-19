Slovenija
Štirje dnevi, 450 kilometrov in 14 paliativnih timov
14 paliativnih timov po vsej Sloveniji, okrog 450 prevoženih kilometrov. Slovensko onkološko društvo za bolnike Onkoman je v etapi, ki so jo poimenovali Kolo življenja, prekolesarilo v štirih dneh skorajda vso Slovenijo – z enim razlogom. Da bi predali pismo zahvale vsem paliativnim timom po Sloveniji. Ker želijo opozarjati vse, ki prehodijo to težko pot, da paliativna oskrba ni konec zgodbe.
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