Štirje družinski zdravniki iz ZD Brežice z junijem dajejo odpoved

Štirje družinski zdravniki iz ZD Brežice z junijem dajejo odpovedi zaradi nevzdržnih sistemskih delovnih razmer, ki ne omogočajo več varne in kakovostne skrbi za bolnike. Odpovedni rok se jim izteče konec avgusta, a so vodstvu predlagali podaljšanje do 15. septembra. Odpovedi so namreč pripravljeni umakniti ob uresničitvi njihovih zahtev.

Odpovedi so družinski zdravniki iz Zdravstvenega doma (ZD) Brežice pripravljeni umakniti, če bo z aneksom dve urejeno stoodstotno financiranje timov ambulant družinske medicine, ki dosegajo 1895 glavarinskih količnikov oziroma 1383 opredeljenih bolnikov. Prav tako med pogoji za umik odpovedi zahtevajo prenehanje razpisovanja v sočasno delo na več deloviščih hkrati ter delo v popoldanskem turnusu le enkrat tedensko. "Kljub temu da se zavedamo vseh pozitivnih premikov v ZD Brežice v mandatu sedanjega vodstva, predvsem proaktivnega zaposlovanja svežih specialistov družinske medicine, naša stiska v obliki dnevnih prekomernih obremenitev v naših ambulantah in prevelikega števila opredeljenih pacientov pri večini izmed nas še vedno traja, ker vzrok te stiske leži predvsem na sistemski državni ravni," so zapisali. Odpovedi so namreč pripravljeni umakniti ob uresničitvi njihovih zahtev. FOTO: Svet Zahtevajo ureditev razmer, v katerih bodo lahko svoje delo za bolnike opravljali kakovostno in varno. Po njihovi oceni so ukrepi nujni tudi glede na "katastrofalen upad zanimanja za družinsko medicino med mladimi zdravniki". Aneks ena k splošnemu dogovoru, ki je mejo za odklanjanje novih bolnikov postavil pri 1895 glavarinskih količnikih, so ocenili kot "pozitiven signal in tudi največ, kar je lahko nov minister za zdravje v zelo kratkem času svojega mandata dosegel". A so ob tem opozorili, da za zdravnike to v praksi predstavlja le povrnitev v izhodiščno stanje iz leta 2018. Najbolj žgoče težave bo možno urediti šele z ustrezno vsebino drugega aneksa in morebitnimi spremembami zakonodaje, so brežiški zdravniki še zapisali v izjavi za javnost.