Štirje fantje iz Savinje rešili voznika

V petek okoli 19. ure so policisti na relaciji Rimske Toplice–Zidani Most posredovali pri prometni nesreči, v kateri se je lažje poškodoval voznik osebnega vozila. Ta je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal z vozišča, nato pa je vozilo zdrselo v reko Savinjo, so opisali na PU Celje. Vozniku so nesebično priskočili na pomoč štirje fantje, ki so nesrečo opazili iz drugega vozila, za kar se jim policisti zahvaljujejo.