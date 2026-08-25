Štirje banko oškodovali za 9,8 milijona evrov

Ker pa so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem ko so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijona evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe.

Štiri osumljene osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so banki predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA-obremenitev. Na podlagi teh je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe.

Te štiri osebe so po prejemu denarnih sredstev sodelovale tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine, iz teh družb pa so sredstva ponovno nakazovali na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovali denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja. Zato so štiri fizične osebe in pet pravnih oseb osumljeni tudi več kaznivih dejanj pranja denarja.

V predkazenskem postopku je bil s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS večji del sredstev (v višini okrog šest milijonov evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostala sredstva (3,75 milijona evrov) so bila dvignjena v gotovini oz. porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.

Za kaznivo dejanje goljufije je predvidena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa zapor do osmih let in denarna kazen.

Na policiji so kazensko ovadbo podali na okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.