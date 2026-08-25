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Slovenija

Štirje banko oškodovali za 9,8 milijona evrov

Ljubljana, 25. 08. 2026 09.02 pred 1 uro 2 min branja 55

Avtor:
N.V.
Pranje denarja

Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene, da so z uporabo ponarejenih dokumentov ogoljufale banko za približno 9,8 milijona evrov. Denar so nato prek računov petih podjetij v Sloveniji in tujini razpršile ter del sredstev dvignile v gotovini, s čimer naj bi skušale prikriti njegov izvor. Poleg goljufije so zato osumljeni tudi pranja denarja, prav tako pa je pranja denarja osumljenih še pet pravnih oseb.

Štiri osumljene osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so banki predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA-obremenitev. Na podlagi teh je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe.

Ker pa so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem ko so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijona evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe.

Pranje denarja
Pranje denarja
FOTO: Shutterstock

Te štiri osebe so po prejemu denarnih sredstev sodelovale tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine, iz teh družb pa so sredstva ponovno nakazovali na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovali denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja. Zato so štiri fizične osebe in pet pravnih oseb osumljeni tudi več kaznivih dejanj pranja denarja.

V predkazenskem postopku je bil s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS večji del sredstev (v višini okrog šest milijonov evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostala sredstva (3,75 milijona evrov) so bila dvignjena v gotovini oz. porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.

Za kaznivo dejanje goljufije je predvidena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa zapor do osmih let in denarna kazen.

Na policiji so kazensko ovadbo podali na okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.

goljufija pranje denarja kriminalisti maribor

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KOMENTARJI55

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vest-naroda
25. 08. 2026 10.39
Sne-žič?
Odgovori
0 0
mungus
25. 08. 2026 10.37
Ko se ukrade 500.-e se takoj objavi ime in priimek....ko so pa milijonćki v igri je pa vse anonimno....so pa 1000% sđs-ovci!!!
Odgovori
0 0
Taksi
25. 08. 2026 10.35
Če bančniki dobijo javna dela za 40 miljonov potem si toti zasužijo kazen 90 dni javnega dela
Odgovori
0 0
rogla
25. 08. 2026 10.34
Ni imen, torej so duhovi!
Odgovori
+1
2 1
PERICA 1
25. 08. 2026 10.29
Tudi to bo pozabljeno. Kako pa je kaj s primerom OTP banke na Ptuju z letošnjega marca, če se ne motim. Ko je uslužbenec za odobritev posojil podjetjem, sprejemal provizije na svoj račun. Vse tiho je bilo.
Odgovori
+6
6 0
mario7
25. 08. 2026 10.28
Te osebe imajo ime in priimek?
Odgovori
+3
4 1
Gutenberg
25. 08. 2026 10.17
To so ti 'podjetniki' z vilami in jahtami.
Odgovori
+10
10 0
brusilec
25. 08. 2026 10.15
ne vem kako je lahko banka trgala nemški firmi direkt denar iz računa? terjatev?
Odgovori
+6
7 1
brusilec
25. 08. 2026 10.38
aja.. SEPA... dejansko je zaposleni pri banki slabo preveril dokumente, odobril sepa.. to pa potem pomeni da se dolžnik direkt bremeni, ti samo pošlješ sepa vsoto in denar direkt prikaplja.. zanimivo.. uf, zaposleni ki je potrdil papirje, bo zaznamovan do konca kariere
Odgovori
0 0
Boti
25. 08. 2026 10.12
muškateri🙈
Odgovori
+3
3 0
supergigi
25. 08. 2026 10.11
Oh za banke je to drobiž.
Odgovori
+1
3 2
Semek
25. 08. 2026 10.10
recept prosim
Odgovori
+5
7 2
Slovenec007
25. 08. 2026 10.08
Banke ljudem kradejo vsak dan, je prav lepo slišat da je kdaj tudi obratno...
Odgovori
+11
15 4
motorist_mb
25. 08. 2026 10.12
pol pa moraš zviznit da te ne dobijo 🤣
Odgovori
+7
7 0
GlasModrosti
25. 08. 2026 10.15
Kako banke kradejo ljudem denar? Jaz imam nekaj denarja, da ga nimam v nogavici in dobim vsak mesec še kak € zraven od obresti.
Odgovori
-3
3 6
motorist_mb
25. 08. 2026 10.07
Preveč jih je blo zraun,ali sam ali nič 🤣
Odgovori
+4
5 1
Kimberley Echo
25. 08. 2026 10.25
Pri recimo 100K evrih lahko to delaš sam, pri milijonih pa ne, potrebuješ asistenco. Za pomoč pri izvedbi pa je provizija ponavadi 6%.
Odgovori
+3
3 0
jstsmjst
25. 08. 2026 09.59
Se bojim da bo sodišče doooolgo odločalo, namesto da bi jih po hitrem postopku poslalo tja kamor spadajo
Odgovori
+12
13 1
kakorkoliže
25. 08. 2026 09.57
Kako pa kaj litijska podrtija. A so lopovi javnega denarja že za zapahi. Aja ne še.
Odgovori
+7
13 6
brusilec
25. 08. 2026 09.55
no, končno se je folk zaačel učiti od politikov... ne vijake, je tovarne treba krast.. bodo v zaporu 3 mesece, pol pa še dobili odškodnino.. samo pravega odvetnika je treba
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+15
15 0
Uporabnik1544434
25. 08. 2026 09.54
NI PRAV MA MI JE VŠEČ,DA SO BANKO
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+5
8 3
alien number 9
25. 08. 2026 09.54
imena???? naj se javno ve kdo je to....
Odgovori
+18
18 0
Žmavc
25. 08. 2026 09.57
Zakaj? Saj jih ne poznaš.
Odgovori
-6
3 9
Kimberley Echo
25. 08. 2026 10.27
Kako, da jih ne pozna? Bil si ti in še nekaj modelov iz tvojega plemena.
Odgovori
+1
1 0
roten
25. 08. 2026 09.53
Novi finančni ministri in svetovalci vlade
Odgovori
+6
11 5
Aleksei Kaar
25. 08. 2026 09.51
Zapor za max 3 leta potem pa uživa u milijonih. Jaz bi tudi.
Odgovori
+19
21 2
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