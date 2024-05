Štirje ljubljanski študenti na humanitarni odpravi v Ugandi

Pred skoraj 50 leti se je v trope podala prva slovenska humanitarno zdravniška odprava. Zdaj ji vsako leto sledijo številne nove skupine. Na družbenih omrežjih lahko trenutno spremljamo štiri študente medicinske fakultete v Ljubljani, ki so se za tri mesece, od aprila do julija, odpravili na prostovoljno medicinsko odpravo v Ugando. Natančneje na otok Bwama, kjer stoji manjša klinika, ki so jo ustanovili prav v sodelovanju s Sekcijo za tropsko in potovalno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani.