Štirje Petrolovi servisi ostajajo zaprti, se obetajo protesti?

Štirje Petrolovi bencinski servisi v Petrini, na Črnem Vrhu nad Idrijo, v Solčavi in Podkorenu do nadaljnjega ostajajo zaprti. "Zastavljeni ukrepi optimizacije poslovanja družbe Petrol zaenkrat ostajajo v veljavi, vključno z začasnim zaprtjem štirih prodajnih mest," so ob tem sporočili iz Petrola. Minister za kohezijo Aleksander Jevšek sicer še vedno upa na pogovore, ki bi prinesli rešitev, a šele po odprtju teh poslovalnic. Krajani Kostela pa medtem za soboto napovedujejo protestni shod, o tem razmišljajo tudi v preostalih krajih.

V primeru, da Petrol še danes ne bo preklical svoje odločitve, krajani Kostela napovedujejo protestni shod. (Na fotografiji bencinska črpalka v Črnem vrhu nad Idrijo) FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Minister trdno verjame, da se bo našla dolgoročna rešitev, sprejemljiva za vse strani," so še pred znnao odločitvijo Petrola zapisali na kohezijskem ministrstvu, kjer sicer pozdravljajo torkovo srečanje premiera Roberta Goloba s predsednikom uprave Petrola Sašom Bergerjem. V kabinetu predsednika vlade so po tem napovedali, da se bodo pogovori med vlado in Petrolom nadaljevali na ravni ministrstev. Usmerjeni so v iskanje rešitev za spor med vlado in Petrolom, so dodali. V ponedeljek se je z Bergerjem v Kostelu srečal tudi minister Jevšek. Po sestanku je napovedal, da bo Petrol do danes še enkrat razmislil o zapiranju poslovalnic, Berger pa je izrazil upanje, da jim bo z državo uspelo najti primerno rešitev. A očitno se je zalomilo.