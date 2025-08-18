Poslanci Poklukarja pozvali k razveljavitvi razpisa za helikopterje

Meira Hot, Damijan Bezjak Zrim , Bojana Muršič in Jonas Žnidaršič so zapisali, da so se na njih obrnili predstavniki reševalcev in urgentnih zdravnikov. Kot so navedli, v sekciji za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu trdijo, da na razpisu izbrana helikopterja ne podpirata komunikacijskega sistema z dispečersko službo zdravstvenega sistema, temveč imata sistem, ki ga uporablja policija.

V sekciji reševalcev v zdravstvu, ki deluje pod okriljem zbornice zdravstvene in babiške nege, pa opozarjajo, da njihova izhodišča in kriteriji v okviru razpisa niso bili upoštevani. Kot glavni problem izpostavljajo, da izbrani helikopterji ne omogočajo oskrbe bolnika z več strani, so zapisali poslanci.

"Njihova zahteva je, da imajo novi helikopterji nameščeno bolniško posteljo, omogočen dostop do pacienta za glavo z možnostjo oskrbe dihalnih poti in da s helikopterjem lahko vitlajo. Pravijo, da helikopter, ki je bil izbran na razpisu, teh standardov ne izpolnjuje," so navedli v pisni poslanski pobudi.

Na razpisu ministrstva za notranje zadeve za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, je ministrstvo izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini 31.964.000 evrov z DDV. Drugi ponudnik Airbus Helicopters Deutschland pa s svojo ponudbo v višini 30.365.087 evrov z DDV po navedbah ministrstva ni v celoti ustrezal zahtevam naročila. Odločitev o izbiri je postala pravnomočna 9. avgusta.

Na ministrstvu za notranje zadeve so očitke predstavnikov sekcije za urgentno medicino in predstavnikov sekcije reševalcev v zdravstvu večkrat zanikali. Poudarili so, da so vse zahteve stroke upoštevali v največji možni meri. Na očitek, da izbrana helikopterja nimata dovolj prostora za oskrbo glave z vseh strani, je vodja letalske policijske enote Dejan Kink odgovoril, da proizvajalec Leonardo izpolnjuje standard EN 13718, ki je določen za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, kar izkazuje s certifikatom.