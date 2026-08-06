Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Štirje požari pri Ajdovščini: policisti identificirali osumljenca

Ajdovščina, 06. 08. 2026 15.06 pred 3 dnevi 2 min branja 12

Avtor:
N.V.
Požar v Ajdovščini-5

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so uspešno zaključili preiskavo štirih požarov v naravnem okolju, ki so v drugi polovici julija 2026 izbruhnili na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Z obsežnim zbiranjem obvestil, ogledi krajev požarov in drugimi preiskovalnimi aktivnostmi so izsledili ter identificirali osumljenca, ki je požare zanetil. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo.

Požare so policisti obravnavali med 18. in 24. julijem, vsi štirje pa so nastali na travnatih površinah v neposredni bližini naselja Planina v občini Ajdovščina. Požari so se zgodili v času, ko je bila na območju Slovenije s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, kar pomeni, da je prepovedano požiganje ter odmetavanje gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar.

Prepovedani so tudi kurjenje, požiganje na območjih ob infrastrukturnih objektih, kurjenje kresov, uporaba predmetov in naprav oziroma izvajanje aktivnosti zunaj pozidanih površin, ki lahko povzročijo požar ter izvajanje ognjemetov, sporočajo na policiji.

Kurjenje ognja
Kurjenje ognja
FOTO: Shutterstock

V primerih štirih požarov je zagorela suha trava, grmičevje in podrast, vendar se, zahvaljujoč hitremu posredovanju gasilskih enot, požari niso razširili na večje površine in niso ogrozili objektov. Tudi materialna škoda ni nastala.

V predkazenskem postopku so policisti ugotovili, da je osumljenec tri požare povzročil z malomarnim odmetavanjem cigaretnih ogorkov, četrtega pa namerno z vžigom suhe trave. V slednjem primeru je ogenj zajel približno pol hektarja travnatih površin, grmičevja in podrasti, preden je bil pravočasno pogašen.

Cigareta
Cigareta
FOTO: Shutterstock

Čeprav v nobenem od obravnavanih primerov ni nastala materialna škoda, je osumljenec s svojim ravnanjem povzročil resno nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter premoženje večje vrednosti. Zaradi sušne vegetacije, visokih temperatur in vetrovnih razmer bi se lahko požari zelo hitro razširili in povzročili precej obsežnejše posledice za ljudi, njihovo premoženje ter naravno okolje.

Na podlagi zbranih dokazov bodo policisti zoper 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske, za katerega obstaja utemeljen sum, da je povzročil vse štiri požare, podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policija poziva: spoštujte vse prepovedi

Kot opozarjajo na policiji, lahko že navidezno nepomembna nepazljivost, kot je odvržen cigaretni ogorek, povzroči požar z zelo hudimi posledicami. V sušnem obdobju in ob vetrovnem vremenu se ogenj lahko razširi izjemno hitro ter ogrozi ljudi, stanovanjske in gospodarske objekte, gozdove, kmetijske površine in drugo infrastrukturo.

Občanom zato svetujejo, naj dosledno upoštevajo vse prepovedi kurjenja in uporabe odprtega ognja v naravnem okolju ter naj ne odmetavajo cigaretnih ogorkov ali drugih gorečih predmetov v naravo. Ob zaznavi dima ali požara naj o tem nemudoma obvestijo Regijski center za obveščanje na številko 112 ter posredujejo čim bolj natančne podatke o lokaciji požara.

V primeru neposredne nevarnosti za ljudi ali premoženje je treba poklicati tudi policijo na interventno številko 113.

požar planina ajdovščina
24ur.com Za požar pri Komnu naj bi bil kriv udar strele, policija nima dokazov o požigalcu
24ur.com Filmska akcija: policisti prijeli požigalca, ki je zanetil ogenj pri Trogirju
24ur.com Na Goriškem pet požarov v eni noči: so bili podtaknjeni?
24ur.com Za požar pri Trogirju naj bi bil kriv požigalec
24ur.com Po usodnem ognju v domu upokojencev pregled požarnih protokolov v domovih
24ur.com Policija išče osumljenca vlomov na območju Vač pri Litiji
24ur.com V Veržeju sum požiga večnamenskega objekta, škode za okoli 45.000 evrov
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZIPPO
06. 08. 2026 18.41
Samo eno me zanima.A je bil Slovenec ali tujec?Kajti tujci namerno netijo požare po Evropi.
Odgovori
0 0
travc
06. 08. 2026 18.27
Če se ne pazi je takoj požar.En ogorek naredi čuda.
Odgovori
+1
1 0
Senzor
06. 08. 2026 17.58
Čudno povsod drugje gori, tam kjer gnezdijo kače še ni zagorelo.???
Odgovori
+3
3 0
Banion
06. 08. 2026 16.34
bolnik
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
06. 08. 2026 16.19
S takim nepridipravom čez noč v zapor, prek dneva pa na prevzgojo (kot terapija) čiščenje zaraščene brežine KRASA ter zasaditi 1000 dreves. Drugo zdravljenje je neučinkovito in nepotrebno....
Odgovori
+9
9 0
Uporabnik-1442225
06. 08. 2026 18.40
Doživljenski zapor in prisilno delo
Odgovori
0 0
JApajaDAja
06. 08. 2026 15.50
zakaj policija v r slo lisiči kriminalce z rokami spredaj....varneje za vse je, če roke lisičijo na hrbtu....?!
Odgovori
+4
4 0
Pinokio
06. 08. 2026 19.44
Da lažje pobegnejo.
Odgovori
0 0
patogen
06. 08. 2026 15.43
Ja pa pripor, drugače bo spet gorelo.
Odgovori
+7
7 0
96bimBo
06. 08. 2026 15.37
Ali je ta uničeval tudi železniške signalnovarnostne naprave?
Odgovori
+10
10 0
exdetektiv
07. 08. 2026 13.48
Tega mentalno motenega so menda izsledili. Da je pač poskušal opozoriti na ranljivost slo.železniške infrastrukture.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897