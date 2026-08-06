Štirje požari pri Ajdovščini: policisti identificirali osumljenca

Požare so policisti obravnavali med 18. in 24. julijem, vsi štirje pa so nastali na travnatih površinah v neposredni bližini naselja Planina v občini Ajdovščina. Požari so se zgodili v času, ko je bila na območju Slovenije s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, kar pomeni, da je prepovedano požiganje ter odmetavanje gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedani so tudi kurjenje, požiganje na območjih ob infrastrukturnih objektih, kurjenje kresov, uporaba predmetov in naprav oziroma izvajanje aktivnosti zunaj pozidanih površin, ki lahko povzročijo požar ter izvajanje ognjemetov, sporočajo na policiji.

Kurjenje ognja FOTO: Shutterstock

V primerih štirih požarov je zagorela suha trava, grmičevje in podrast, vendar se, zahvaljujoč hitremu posredovanju gasilskih enot, požari niso razširili na večje površine in niso ogrozili objektov. Tudi materialna škoda ni nastala. V predkazenskem postopku so policisti ugotovili, da je osumljenec tri požare povzročil z malomarnim odmetavanjem cigaretnih ogorkov, četrtega pa namerno z vžigom suhe trave. V slednjem primeru je ogenj zajel približno pol hektarja travnatih površin, grmičevja in podrasti, preden je bil pravočasno pogašen.

Cigareta FOTO: Shutterstock

Čeprav v nobenem od obravnavanih primerov ni nastala materialna škoda, je osumljenec s svojim ravnanjem povzročil resno nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter premoženje večje vrednosti. Zaradi sušne vegetacije, visokih temperatur in vetrovnih razmer bi se lahko požari zelo hitro razširili in povzročili precej obsežnejše posledice za ljudi, njihovo premoženje ter naravno okolje. Na podlagi zbranih dokazov bodo policisti zoper 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske, za katerega obstaja utemeljen sum, da je povzročil vse štiri požare, podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policija poziva: spoštujte vse prepovedi