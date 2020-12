Štirje predsedniki pozvali k politični stabilnosti za uspešno soočanje z epidemijo

V predsedniški palači so se dopoldne srečali predsednik republike Borut Pahor, predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, predsednik vlade Janez Janša in predsednik DS Alojz Kovšca, ki so razpravljali o aktualnih temah. Med drugim je beseda tekla o soočanju z epidemijo covida-19. Ta v drugem valu ne popušča, luč na koncu predora pa se kaže v obliki skorajšnjega začetka cepljenja proti covidu-19 in poskusnega množičnega testiranja na okužbo z novim koronovirusom.

Predsednik republike Pahor je v izjavi za medije po srečanju poudaril, da je "sodelovanje edina pot, da krizo hitreje in uspešneje rešimo v prid vseh".

"Z zaskrbljenostjo spremljam povečevanje te politične negotovosti. Vse to, kar se dogaja, je seveda demokratično. Tudi v teh pogojih, ko bi kot predsednik republike rad videl trdno politično stabilnost, močno vlado in sodelovanje med vlado in opozicijo, sem dolžan kot demokrat razumet, da ima tisti, ki se s to vlado ne strinja, pravico, da izvoli novo. Moje mnenje je, da če je tako, da je v teh razmerah najbolje, da se to izkaže prej ali slej, čim prej, in ugotovi, ali taka alternativa je," pa je dejal Pahor.

Če kdo meni, da lahko postavi alternativo, mu po besedah predsednika republike tega ne sme nihče braniti. Če se bo to zgodilo, bo odgovornost prevzela alternativa, če je ne bo, pa se je prav s tem dejstvom treba soočiti in pogledati, ali bi bilo vendarle mogoče doseči dogovor o sodelovanju, da bi vlada uspešno dokončala spopadanje z epidemijo s cepljenjem.

Predsednik DZ in poslanec SMC Zorčič je ob tem dejal, da močno dvomi o tem, da bi določeni poslanci SMC prestopili v drugo koalicijo. "Vsi si želimo in promoviramo stabilnost v političnem prostoru. Verjamem, da ta miselnost prevladuje tudi med poslanci DZ, da bo vsak znal ugotoviti, kaj pomeni korak k večji stabilnosti in kaj je avantura," je povedal.

Janša: Skoraj je bil objavljen javni razpis za mandatarja

Janša je spomnil, da se je o prvih napovedih vložitve konstruktivne nezaupnice vladi govorilo že aprila. "Sredi najhujših razmer v prvem valu epidemije je mislim da stranka SD napovedala konstruktivno nezaupnico. In potem se ne spomnim dneva, da se to ne bi ponavljalo– enkrat z enim kandidatom, enkrat z drugim, enkrat brez kandidatov, skoraj je bil objavljen javni razpis za mandatarja," pravi premier in pozval: "Če kdo misli, da lahko sestavi močnejšo vlado, naj to naredi."

Ko sta bili SMC in DeSUS pripravljeni sestaviti mešano koalicijo, v kateri stranke različno gledajo na preteklost, a so za skupno dobro pripravljene sodelovati za sedanjost in prihodnost, sta preprečili tisto, kar želijo danes nekateri vzpostaviti, je dodal premier Janša. Gre za nek čas velikega tveganja, v katerem "bomo vsi skupaj plačali visoko ceno".