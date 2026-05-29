Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Štirje v vrsti za državni zbor

Ljubljana, 29. 05. 2026 09.59 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA D.L.
Državni zbor, splošna

Med kandidati za ministre nove vlade so štirje aktualni poslanci, po eden iz SDS in Demokratov ter dva iz poslanske skupine NSi, SLS in Fokus. Če bodo imenovani za ministre, jih bodo v poslanskih klopeh nasledili štirje nadomestni poslanci, še kakšno menjavo v poslanskih vrstah pa je pričakovati po imenovanju državnih sekretarjev.

Janez Janša na dan volitev.
Janez Janša na dan volitev.
FOTO: Bobo

Novi predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša, ki ga je po izvolitvi za mandatarja v poslanskih klopeh ta teden že nasledila Maruša Babnik, je na listo 15 kandidatov za ministre svoje četrte vlade uvrstil štiri aktualne poslance.

Med sedmimi kandidati iz vrst SDS je poslanka Suzana Lep Šimenko, ki se poteguje za mesto ministrice brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Če bo imenovana, jo bo glede na volilni izid, objavljen na spletnih straneh Državne volilne komisije, nadomestil Luka Simonič, predsednik Slovenske demokratske mladine, podmladka SDS.

Iz poslanske skupine NSi, SLS in Fokus, ki ji je pripadlo pet ministrskih mest, za ministrski stolček kandidirata predsednik NSi Jernej Vrtovec (za ministra za infrastrukturo in energetiko) in vodja njihove poslanske skupine Janez Cigler Kralj (za ministra za kmetijstvo). Glede na volilni izid ju bosta v DZ nasledila podjetnik in podžupan Občine Ilirska Bistrica Andrej Černigoj, ki je bil med letoma 2020 in 2022 že poslanec NSi, in kmet iz okolice Litije Janez Beja, aktiven tudi v organih stranke in na lokalni ravni.

Iz vrst Demokratov pa je med tremi ministrskimi kandidati eden od njihovih aktualnih poslancev, in sicer Tadej Ostrc, ki je kandidat za zdravstvenega ministra. Glede na volilni izid bi bil naslednji na vrsti za poslansko funkcijo predsednik Demokratov Anže Logar, ki pa kandidira za ministra za gospodarstvo in delo. Če bosta Logar in Ostrc postala ministra, bo tako poslansko mesto pripadlo farmacevtu Marku Kušarju.

Medtem pa je Ostrc v četrtek že napovedal, da si v svoji ekipi med državnimi sekretarji na ministrstvu želi tudi aktualno poslanko Demokratov Teo Košir. Če se bo ta preselila na ministrstvo, jo bo v državnem zboru glede na volilni izid nasledila aktualna državna svetnica Elena Zavadlav Ušaj, ki je poslansko funkcijo že opravljala med letoma 2020 in 2022, takrat v poslanski skupini SDS.

vlada državni zbor nadomestni poslanci

Snežič trdi, da so bili Furs, NPU in Sova politično zlorabljeni. Ti očitke zavračajo

Letošnji nadzor razkril: brez dovoljenja vsak drugi objekt v gradnji

24ur.com To so ministrski kandidati četrte Janševe vlade
24ur.com Navkljub obljubam o novih imenih kar tretjina starih
24ur.com Kdo so najverjetnejši kandidati za ministre v novi vladi Janeza Janše?
24ur.com Stranke potrdile kandidate za ministre: Matozu notranje zadeve
24ur.com Kdo so bodoči novi ministri?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hudi časi
29. 05. 2026 11.55
Sploh ne vem, zakaj imamo toliko poslancev. Ve se, kakšno moč ima katera stranka in ko se glasuje, glasuje samo vodja poslanske skupine in reče, naših 7 glasov gre v podporo ali pa naših 7 glasov ne bo podprlo.
Odgovori
+1
1 0
minkica91
29. 05. 2026 11.35
pa ja, se bodo že zmenili, da bo prav.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
zadovoljna
Portal
Toliko ljudi si je letos ogledalo Kmetijo
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Toliko je plačala za skrivni lifting obraza
Toliko je plačala za skrivni lifting obraza
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Takšen je pomen socialne vključenosti otrok z avtizmom v vsakdanjem življenju
Takšen je pomen socialne vključenosti otrok z avtizmom v vsakdanjem življenju
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
cekin
Portal
Koliko od 100.000 evrov bruto plače dejansko ostane? Razlika med državami vas lahko šokira
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
moskisvet
Portal
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725