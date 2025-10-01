Stisk mladih ne smemo podcenjevati: vsak peti duševno zdravje ocenjuje kot slabo

Na Fakulteti za družbene vede so izvedli spletno anketo, s katero so ugotavljali, kakšno je duševno zdravje mladih. V raziskavi, ki je bila izvedena med junijem in septembrom 2024, je sodelovalo 1059 mladih, starih od 16 do 24 let, iz vseh slovenskih regij. V osnovnem vzorcu je bilo 68 % žensk in 32 % moških, 59 % je bilo starih 16–18 let, 20 %, starih 19–21 let in 21 %, starih 22–24 let. Pri analizah so uporabili uteževanje po spolu in starosti, da bi bili rezultati bolj primerljivi s strukturo populacije mladih v Sloveniji.

Rezultati so pokazali, da vsak peti svoje duševno zdravje ocenjuje kot (zelo) slabo, tretjina pa poroča o pomanjkanju motivacije ali občutka vključenosti v vsakdan. Medtem dobra polovica udeležencev poroča o zadovoljstvu z življenjem ter dobrem telesnem in duševnem zdravju.

Udeležence raziskave najpogosteje bremenijo gospodarske krize (55 %), omejevanje osebne svobode (53 %), revščina (50 %) in družbene neenakosti (47 %). Takšne skrbi se prepletajo z osebnimi obremenitvami – od pomanjkanja stanovanj (62 %) do negotovosti glede zaposlitve (54 %) in izobraževanja (51 %).

44 % udeležencev je v zadnjem mesecu vsaj enkrat tvegano uživalo alkohol (pet ali več pijač za moške in štiri ali več za ženske ob eni priložnosti), 45 % jih spi premalo glede na starostno priporočilo, pri čemer se 33 % sooča s težavami s spanjem. Kot pojasnjujejo avtorji raziskave, so lahko neustrezni vzorci samoregulacije odziv na občutek preobremenjenosti, stresa ali pritiska.

16 % sodelujočih je že samoiniciativno uporabilo zdravila brez recepta z željo po boljšem počutju. 23 % udeležencev presega prag za prekomerno rabo digitalnih vsebin, kar pomeni, da je uporaba interneta/digitalnih vsebin že takšna, da povzroča težave v vsakdanjem funkcioniranju (npr. vpliv na šolo, odnose, počutje), dodatnih 24 % kaže tveganje za zasvojenost.

Več kot desetina udeležencev poroča, da je v otroštvu ali adolescenci doživela štiri ali več izrazito obremenjujočih izkušenj. O spolni zlorabi poroča 17 % udeležencev, 19 % živi z odraslim članom gospodinjstva z duševno motnjo, 63 % je doživelo fizično ali čustveno nadlegovanje s strani vrstnikov (vsaj 2–5x) in 32 % je deležnih dolgotrajnih družinskih konfliktov.