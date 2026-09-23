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Slovenija

Stisk pesti in tapkanje v DZ: v kakšni fizični formi so politiki?

Ljubljana, 23. 09. 2026 18.31 pred 1 uro 3 min branja 29

Avtor:
STA N.L.
Zoran Stevanović

Dan slovenskega športa so aktivno počastili tudi v državnem zboru. Praznik so povezali z dnevom zdravja ter poslance in zaposlene spodbudili, da so poslanske klopi in pisarniške stole zamenjali za opravljanje motoričnih dejavnosti in gibanje v obliki desetminutnega aktivnega odmora.

"Državni zbor bo dan slovenskega športa povezal z dnevom zdravja v državnem zboru. Dogajanje bo namenjeno poslankam, poslancem in zaposlenim, s poudarkom na pomenu gibanja, skrbi za zdravje ter vključevanju telesne dejavnosti v delovni dan," so v državnozborski službi za odnose z javnostmi napovedali današnje za slovenski parlament nevsakdanje dogajanje.

Pri izvedbi so sodelovali predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani z raziskovalno skupino SLOfit ter skupina za zdravje DZ.

Raziskovalna skupina SLOfit je med aktivnim odmorom poslance in zaposlene v DZ povabila k izvajanju meritev stiska pesti in tapkanja, udeleženci preizkusa so lahko neposredno prejeli povratno informacijo o svoji telesni zmogljivosti.

Kako so se odrezali poslanci?

"Vsako jutro se zbujam s športom in tako bo tudi v naslednjih desetletjih. Zagotovo si želim, da šport ostane nekaj, kar moramo vcepiti mladini in tudi zaposlenim v državnem zboru, zato da bomo imeli bistveno manjše probleme, kot jih imamo sicer," je ob preizkusu dejal predsednik DZ Zoran Stevanović.

Prepričan je, da je dobra telesna pripravljenost pomembna tudi za poslanca: "Absolutno se strinjam, da bi morali poslanci posvetiti bistveno več časa in pa truda športu, ker nenazadnje vsaka psihična obremenitev pomeni tudi fizično obremenitev. Človek, ki je pripravljen na vse to, zagotovo obvladuje vse strese."

Predsednik parlamenta se redno ukvarja s športom vsak dan: "Sedemkrat na teden vsak dan zjutraj pred zoro," je povedal predsednik DZ in ob tem tudi odgovoril na vprašanje, da "ni človeka, ki bi mu lahko dvignil pritisk".

Po preizkusu tapkanja je bil nekoliko zadihan poslanec NSi, SLS in Fokus Andrej Černigoj: "Zelo podpiram športno aktivnost, tudi sam sem tekač in moram reči, da šport marsikaj dobrega potegne na plan in če bi vsi športali, bi bila Slovenija dosti boljša, dosti bolj pozitivno naravnana."

Prepričan je, da bi več telesne aktivnosti prineslo v poslanske klopi "boljše razprave in več spoštovanja drug do drugega". Ob tem je predlagal, da bi pred razpravo vsakič naredili skupinsko ogrevanje, "s tem bi se povezali, predvsem pa tudi bolj spoštovali".

Podpredsednica DZ iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič je s športom povezana od malega. Za njo sta šport in vsakodnevna vadba sestavni del življenja. "Prepričana sem, da sem tudi zaradi tega v dobri kondiciji, da zdržim številne ure v zaprtih prostorih znotraj državnega zbora tako psihično kot fizično, skratka to je moje življenje," je dejala podpredsednica DZ, ki se predvsem posveča teku, hitri hoji, hoji in vadbi na napravah.

Vodja raziskovalne skupine SLOfit na UL Gregor Jurak je dejal, da je hiter pregled pokazal, da imajo poslanci dober odnos do svojega zdravja in telesne zmogljivosti. Bi pa lahko po mnenju raziskovalca z aktivnimi odmori med sejami še izboljšali svojo pripravljenost za delovanje.

Stisk pesti in tapkanje

Za preizkus so izbrali dve enostavnejši vaji, ki ne potrebujeta predhodnega ogrevanja. S stiskom pesti merijo maksimalno moč, s čimer lahko dobijo hitri oceno zdravstvenega tveganja za srčnožilne, mišične in presnovne bolezni. "Test tapkanja pa kaže, kako smo sposobni hitro prenašati impulze, kar je povezano z našo sposobnostjo kognitivnega delovanja," je še dejal Jurak.

V državnem zboru že deluje posebna delovna skupina strokovnih sodelavcev, ki daje pobude za aktivne odmore, za različne oblike gibanja ter spodbuja k skrbi za telesno in duševno zdravje, s čimer skušajo blažiti zahtevno delo. Visoko raven športnega duha zaposlenih v slovenskem parlamentu kaže polna kolesarnica koles, saj veliko zaposlenih prihaja v službo v DZ s kolesi.

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KOMENTARJI29

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Hudi časi
23. 09. 2026 19.54
Stevo je rekel: Desno, vedno za desno. Sem mislil, da je v "opoziciji", ki je leva. Zmotil se gotovo ni, ker se nikoli ne moti.
Odgovori
+1
1 0
jank
23. 09. 2026 19.49
Kako razburjen je bil Stevo, ko je videl, da so njegovi rezultati zelo slabi. Še vedno mu ni jasno, da steroidi ne dajejo moči, hitrosti in vzdržljivosti. On je kot napihnjena lutka, ki je brez vsebine.
Odgovori
+3
3 0
Polona.
23. 09. 2026 19.43
V najboljši formi je Lena .
Odgovori
0 0
TITO50
23. 09. 2026 19.40
Mladini, takile kriminalci nimajo kaj vcepljat.
Odgovori
+2
2 0
Rookoko
23. 09. 2026 19.36
To niso politiki ampak prevaranti!
Odgovori
+5
5 0
jank
23. 09. 2026 19.35
Kako je Stevanović prepričeval strokovnjaka dr. Juraka, da se kondicija, moč in hitrost izključujejo, čeprav mu je ta utemeljeval prav nasprotno, da so med sabo povezani. Še enkrat več je Stevanović pokazal, kako nemogoč in agresiven karakter ima ta tip. Beda od človeka!
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+6
6 0
Veščec
23. 09. 2026 19.28
k smo bli mladi,smo to tapkali z nožem med prsti,pa mam še vse prste,pa to
Odgovori
+3
3 0
optimist11
23. 09. 2026 19.55
Pa tri pire smo imeli v ta zadnji.
Odgovori
0 0
BSSistemTelaze
23. 09. 2026 19.27
Zgodovina se pise,nikol boljse vlade in boljsega predsednika drzavnega zbora. To ekipo odlikuje ptedanost do drzave in ljudi. Ljudem moc ,to se dejansko dogaja. Gremo pogumno naprej👏🍀
Odgovori
-5
1 6
jank
23. 09. 2026 19.38
A se šališ, ali pa s tabo ni vse v redu.
Odgovori
+2
2 0
Teleport
23. 09. 2026 19.26
Ukz in zavec
Odgovori
+0
1 1
Hudi časi
23. 09. 2026 19.26
Stevo je učil strokovnjaka. Ni se dal. Stevo ima vedno prav.
Odgovori
+3
4 1
BroNo1
23. 09. 2026 19.21
Vso politiko je lahko sram, da ljudje nimamo urejenih osnovnih stvari za dostojno življenje. Sebi nakradejo dovolj, da jih malo briga za narod. Zaposleni si ne morejo kupiti stanovanja, niti plačevati oderuških najemnin. Kdaj se boste s tem začeli ukvarjat, ne sami s seboj?????
Odgovori
+5
5 0
GAYPROPAGANDA
23. 09. 2026 19.24
Po novem si bodo lažje zgradili hišo! Baje bodo gradbena dovoljenja izdana hitreje!
Odgovori
+0
1 1
mackon08
23. 09. 2026 19.21
V največji formi so pri sprenevedanju laganju in goljufanju.
Odgovori
+1
1 0
jank
23. 09. 2026 19.15
Stevolonica je močan kot bik, pameten pa enako.
Odgovori
+4
6 2
mackon08
23. 09. 2026 19.12
Pa napišite koliko kilogramov stiska so imeli.
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik-1442225
23. 09. 2026 19.10
He he me zanima kako se je pujsek odrezal
Odgovori
0 0
Uporabnik-1442225
23. 09. 2026 19.08
He he ne zanima kako se je pujsek odrezal.
Odgovori
0 0
coca.eskim
23. 09. 2026 19.06
Test tapkanja očitno ne meri le kognitivnih impulzov, ampak predvsem to, kako hitro zna politik obrniti ploščo in potapkati po ramenih tiste, ki jih je prej javno pošiljal v politični pokoj.
Odgovori
-2
0 2
GAYPROPAGANDA
23. 09. 2026 19.06
Testirajte jih na droge!
Odgovori
+4
4 0
JackRussell
23. 09. 2026 19.04
Se pravi tisti ki so v najboljši formi, grejo prvi v gospodarstvo.
Odgovori
+1
2 1
JApajaDAja
23. 09. 2026 19.03
boljše porabit nekaj minut za "rekreacijo" kot nekaj ur za prazno nakladanje....pa še masikatera/i bi se malo zventilirala preden začne z razpravo o temi....
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+2
2 0
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