Stisk pesti in tapkanje v DZ: v kakšni fizični formi so politiki?

Raziskovalna skupina SLOfit je med aktivnim odmorom poslance in zaposlene v DZ povabila k izvajanju meritev stiska pesti in tapkanja, udeleženci preizkusa so lahko neposredno prejeli povratno informacijo o svoji telesni zmogljivosti.

"Državni zbor bo dan slovenskega športa povezal z dnevom zdravja v državnem zboru. Dogajanje bo namenjeno poslankam, poslancem in zaposlenim, s poudarkom na pomenu gibanja, skrbi za zdravje ter vključevanju telesne dejavnosti v delovni dan," so v državnozborski službi za odnose z javnostmi napovedali današnje za slovenski parlament nevsakdanje dogajanje.

"Vsako jutro se zbujam s športom in tako bo tudi v naslednjih desetletjih. Zagotovo si želim, da šport ostane nekaj, kar moramo vcepiti mladini in tudi zaposlenim v državnem zboru, zato da bomo imeli bistveno manjše probleme, kot jih imamo sicer," je ob preizkusu dejal predsednik DZ Zoran Stevanović.

Prepričan je, da je dobra telesna pripravljenost pomembna tudi za poslanca: "Absolutno se strinjam, da bi morali poslanci posvetiti bistveno več časa in pa truda športu, ker nenazadnje vsaka psihična obremenitev pomeni tudi fizično obremenitev. Človek, ki je pripravljen na vse to, zagotovo obvladuje vse strese."

Predsednik parlamenta se redno ukvarja s športom vsak dan: "Sedemkrat na teden vsak dan zjutraj pred zoro," je povedal predsednik DZ in ob tem tudi odgovoril na vprašanje, da "ni človeka, ki bi mu lahko dvignil pritisk".

Po preizkusu tapkanja je bil nekoliko zadihan poslanec NSi, SLS in Fokus Andrej Černigoj: "Zelo podpiram športno aktivnost, tudi sam sem tekač in moram reči, da šport marsikaj dobrega potegne na plan in če bi vsi športali, bi bila Slovenija dosti boljša, dosti bolj pozitivno naravnana."

Prepričan je, da bi več telesne aktivnosti prineslo v poslanske klopi "boljše razprave in več spoštovanja drug do drugega". Ob tem je predlagal, da bi pred razpravo vsakič naredili skupinsko ogrevanje, "s tem bi se povezali, predvsem pa tudi bolj spoštovali".

Podpredsednica DZ iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič je s športom povezana od malega. Za njo sta šport in vsakodnevna vadba sestavni del življenja. "Prepričana sem, da sem tudi zaradi tega v dobri kondiciji, da zdržim številne ure v zaprtih prostorih znotraj državnega zbora tako psihično kot fizično, skratka to je moje življenje," je dejala podpredsednica DZ, ki se predvsem posveča teku, hitri hoji, hoji in vadbi na napravah.

Vodja raziskovalne skupine SLOfit na UL Gregor Jurak je dejal, da je hiter pregled pokazal, da imajo poslanci dober odnos do svojega zdravja in telesne zmogljivosti. Bi pa lahko po mnenju raziskovalca z aktivnimi odmori med sejami še izboljšali svojo pripravljenost za delovanje.