Stiska, nemoč, obup – po težki preizkušnji postala starša dvojčkov

Vprašanja, kot so "Kdaj bosta pa vidva imela otroka?", lahko zelo bolijo. Nataša in Tomaž Čebokli imata po dolgoletnem boju z neplodnostjo še eno težko izkušnjo – umetna oploditev se je končala s smrtjo otroka v drugem tromesečju. A sta se pobrala in prav v veselje ju je nekaj let pozneje gledati s hčerko Inti in sinom Jonom, dvojčkoma, ki sta ju posvojila v Afriki.