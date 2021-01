Stiske dijakov poklicnih šol: kdo bo zaposlil kuharja, ki zna zgolj brati recepte?

So šole, kjer brez praktičnega pouka enostavno ne gre. In na te dijake so vsi pozabili, v en glas razlagajo profesorji praktičnega pouka. Praksa na daljavo pa je praktično neizvedljiva, predvsem pa nenadomestljiva. "Ko imajo dijaki lutko, ko si zraven dijaka, ko pramen las izčešeš, tu je zraven dijak. Tu izčesujemo, paziš na pozicijo rok, prstov. Paziš, kako držiš glavnik, kje pridržiš in to so zelo pomembne stvari. Ne moremo vsega na daljavo,"opozarja Suzana Vidics Srednje šole za oblikovanje Maribor.

V skrbeh so tudi ravnatelji, ki se bojijo, da bodo dijaki zaključnih letnikov, ki že drugo leto zapored ostajajo brez prakse, jutri nezaposljivi. "To ne vodi nikamor, to ne vodi nikamor. Vsak, ki bo zaposlil delavca, želi, da ima nek nivo znanja. In brez tega znanja bodo zelo težko dobili službe,"zaskrbljeno poveNadja Jager Popović, ravnateljica omenjene mariborske šole.