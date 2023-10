'Stiske in izzivi so normalen del odraščanja'

Še posebej ranljivi so mladi na različnih prehodih, kot so na primer maturanti in devetošolci.

V letu, ki ga je vlada razglasila za slovensko leto duševnega zdravja, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) za vse devetošolke in devetošolce v šolskem letu 2023/24 v okviru programa za duševno zdravje mladih ponatisnili priročnik "Kaj lahko naredim, da mi bo lažje". Priročnik je hibrid med klasično knjigo in spletiščem #Tosemjaz, obogaten s QR kodami, ki mladega bralca vodijo do koristnih spletnih rubrik in zvočnih posnetkov – vodenih izkustvenih vaj za samopomoč. Mladostnike opogumlja in jim približa univerzalne veščine za lažji vsakdan. Narejen je na podlagi izkušenj dela z mladimi in njihovih najpogostejših stisk, kot so obvladovanje šolskega dela, tesnoba, strahovi in jeza.

Številni razredniki bodo priročnike predali svojim učencem v okviru aktivnosti, ki jih bodo namenili 10. oktobru, svetovnemu dnevu duševnega zdravja. Pobudo NIJZ, da priročnike podarijo celotni generaciji, ki drugo leto zaključuje osnovnošolsko izobraževanje, sta podprla tako Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje kot Ministrstvo za zdravje. Gre za skupno aktivnost NIJZ in obeh ministrstev v prizadevanjih za dobro duševno zdravje mladostnikov.

Temeljno sporočilo avtorjev priročnika je, da sporočijo mladim, da so "stiske in izzivi normalen del odraščanja in življenja ter da pri tem niso nemočni – pomagajo si lahko sami, obstajajo pa tudi drugi viri pomoči, na katere se lahko obrnejo," pravi Tadeja Batagelj, psihologinja in soavtorica priročnika, direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. "Še posebej ranljivi so mladi na različnih prehodih, kot so na primer maturanti in devetošolci, zato smo tretjo distribucijo namenili ravno njim. Iz okolja, ki jim je bilo poznano in so se posledično počutili varno, zdaj vstopajo v nova okolja, v nove socialne skupine, kjer jih drugi ne poznajo in ne poznajo njihovih šibkosti in močnih področij," še poudarja.

"Pričakovanja, upanje, navdušenje se pogosto mešajo z žalostjo ob izgubi tega, kar so poznali, in s strahom ob vstopu v nova okolja, saj ne vedo, kaj pričakovati. Prehod pogosto spremljajo tudi strah pred neuspehom, večja akademska zahtevnost, socialni pritiski, ki so jim izpostavljeni in negotovost glede prihodnosti," je naštela. Strahovi mladih se lahko stopnjujejo in izrazijo kot anksioznost, depresija, žalost, jeza ali težave v socialnem funkcioniranju. Pomoč pa pogosto poiščejo šele takrat, ko zaradi stisk in težav ne morejo več opravljati stvari, ki bi jih želeli ali morali.