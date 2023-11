'Stiske ljudi se povečujejo, vlada naj socialne transferje uskladi z inflacijo'

Vlada je namreč prejšnjo sredo kljub draginji sprejela dopolnjen predlog proračuna, v katerem ohranja odločitev, da socialnih prejemkov, kot so otroški dodatki, državne in Zoisove štipendije za dijake in študente, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencije najemnin, subvencije vrtcev in šolskih kosil, ne bo uskladila z inflacijo, čeprav tako določa zakon, so poudarili predstavniki Inštituta 8. marec. Vladni predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 bo odbor DZ za finance obravnaval v soboto.

Na tiskovni konferenci proti socialnim rezom so se povezale številne organizacije: Rdeči križ Slovenije - OZ Ljubljana, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, konfederacija sindikatov Pergam, Sindikat Mladi plus, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Študentska Iskra, Delavska svetovalnica, Visokošolski sindikat Slovenije, Kralji ulice in Inštitut 8. marec. Draginja je visoka, je uvodoma pojasnila Maja Koražija in Inštituta 8. marec. "Zaradi vse višjih cen se stiske ljudi še povečujejo. To pravijo tudi številne humanitarne organizacije. Zakonska obveza je, da se socialni transferji uskladijo in glede na trenutno stanje je nujno, da se to tudi res zgodi."