Stiske šolarjev v črnih regijah: Spustite me izpred ekrana, ne morem več, glava me boli, ...

Številni učenci in starši milo rečeno izgubljajo živce. Predvsem v ponovno črnih regijah, to sta spet postali obalno-kraška in zasavska, kjer se šola po samo štirih dneh spet zapira. Razburjeni starši, učitelji in ravnatelji tega nikakor ne morejo razumeti. Celo tako obupani so, da so v Zagorju ob Savi želeli s krogom okoli šole vlado na to, da imajo dovolj, tiho opozoriti, a so si premislili. Uradno zaradi zaščitnih ukrepov, neuradno zaradi pritiskov. V obeh regijah vlado pozivajo, da s stroko preverijo nujnost ukrepa in poiščejo boljšo rešitev. Mnogi starši so namreč že na robu, ne zmorejo več.

