Stiske v negotovih razmerah: strokovna pomoč 24 ur na dan

Včeraj smo poročali, da so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) v prvi polovici letošnjega leta zaznali porast števila predpisanih receptov za antidepresive in porast števila oseb, ki so prejele vsaj en recept za antidepresive med marcem in majem 2020.

Stiske ljudi v negotovih časih, v katerih smo se znašli zaradi epidemije koronavirusa, so velike. Negotove razmere v mnogih ljudeh krepijo občutke negotovosti, nemoči in izgube nadzora.

Nekaterim predstavlja aktualna situacija realno grožnjo z vidika izgube zdravja, zaposlitve, socialnoekonomskega preživetja. Že obstoječe težave lahko postanejo za posameznike v prihodnje še težje obvladljive, pravijo na Nijz. V ta namen so zato ponovno vzpostavili telefon za psihološko podporo prebivalcem. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 , 24 ur na dan, vse dni v tednu nudijo strokovno pomoč izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. Kot pravijo, želijo s telefonom zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.

Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zdravstvenih domov po Sloveniji, Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon.

Čeprav ukrepe večinoma varovancev razume in spoštuje, se je poslabšalo predvsem njihovo duševno stanje, pravijo v Domu Lukavci, kjer so po uradnih podatkih v ponedeljek potrdili največ okužb med domovi.

Kot je za STA povedala direktorica doma Stanka Vozlič, v prvem valu niso imeli okužb, prvo so pri varovancu potrdili 13. oktobra. Že pred tem pa so jih pripravljali na nove razmere, ko bodo enote zaprte in ne bo prehajanja med njimi, ko bodo morali ostati v sobah, nositi maske in si razkuževati roke.

"Sicer jih večkrat opozarjamo, vendar ukrepe upoštevajo, težave pa imajo predvsem zaradi manj socialnih stikov. Ker so omejeni pri gibanju, se ne morejo družiti s tistimi, s katerimi bi se želeli, zato so bolj depresivni, razdražljivi, napeti, se pritožujejo,"pojasnjuje Vozličeva.

Nekaj so jih morali zato poslati v bolnišnico, čeprav prihaja k njim psihiatrinja in imajo ustrezno pomoč, večjih incidentov pa niso imeli.

Vsi okuženi so znotraj enote, ki je v prostorih gradu v Lukavcih. V dislociranih enotah, to je stanovanjskih hišah, kjer živijo v manjših skupnostih in jih imajo v občinah Veržej, Ljutomer in Križevci, okužb ni.

Osem stanovalcev, ki so okužbo, potrjeno pred mesecem v eni od dislociranih enot, preboleli, je imelo le zmerne simptome. Tudi zdaj se večina počuti dobro in okužbo preboleva brez simptomov, le redki z blagimi simptomi, kot je povišana telesna temperatura, je še povedala Vozličeva.