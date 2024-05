'Stiske žrtev kaznivih dejanj se med sodnim procesom še poglobijo'

Vsako leto Policija obravnava vsaj ducat najhujših zločinov, lani je bilo sedem umorov, šest ubojev ter še 13 poskusov uboja in trije poskusi umora. Nasilnih in drugih kaznivih dejanj, ki močno prizadenejo, prestrašijo in travmatizirajo žrtve, pa je lahko bistveno več. A za njih ne v času kazenskega postopka ne kasneje ni poskrbljeno, kot si sami želijo in potrebujejo. Za mladoletne žrtve so sicer bili narejeni koraki v pravo smer, odrasle žrtve in njihovi svojci pa so bolj kot ne prepuščeni sami sebi. To potrjuje tudi mama, ki je pred sedmimi leti izgubila svojega edinca.