Brazgotine koronakrize: Otroci so se počutili, kot da so staršem v finančno breme

"Na primer zaradi izgube stika s sovrstniki, kar je njihova razvojna potreba, možnosti dobiti kvalitetno učno pomoč, možnosti umika iz družine z nefunkcionalnimi vzorci. Varovalni dejavnik za duševno in fizično zdravje otrok so tudi šolske in obšolske dejavnosti, ki so bile prekinjene. Prekinjene so bile tudi nekatere dejavnosti v mreži za duševno zdravje. Prav tako pa otroci in mladostniki že zaradi svoje starosti potrebujejo podporo, varnost in razlago, kaj se pravzaprav dogaja, z jasno usmeritvijo, kako naprej. To bi jim odločevalci in vsi odrasli morali zagotoviti."

Pogovarjali smo se s tistimi, ki so bili največkrat prvi, ki so reševali stiske otrok. Matija Purkat , učitelj na Osnovni šoli Hinka Smrekarja v Ljubljani, je konkreten. Med osnovnošolci je bil v času pouka na daljavo izrazitejši strah, da niso dovolj uspešni, da ne bodo kos nalogam in da so sami, brez dobrega zaledja. "Vsekakor pa se je mnogo stisk, predvsem individualnih, pokazalo ob rednem delu z učenci. Moramo razumeti, da je vsak učenec posameznik s svojim 'nahrbtnikom', s katerim se je takrat znašel v popolnoma novih okoliščinah."

'Kar naenkrat so bili spet v množici ljudi, še preden bi lahko predelali vse, kar so doživljali v času zaprtja'

Matija Purkart: "Otroci so se znašli zelo različno – nekateri so se odlično vključili in dosegali tudi boljše rezultate (na učnem ali vzgojnem področju)."

Ob vrnitvi v šolo pa so bile izrazite stiske, ki so izvirale iz dogajanja med popolnim zaprtjem, ugotavlja Purkat. "Kar naenkrat so bili spet v množici ljudi, še preden bi lahko predelali vse, kar so doživljali v času zaprtja, kar so doživeli doma – dobrega ali slabega. Poleg ponovne prisotnosti pri pouku v šoli so se morali prilagoditi vsem spremembam, obenem pa razumeti vso nervozo, s katero smo odrasli delovali v zasebnem življenju in na delovnem mestu. In to so bile velike preizkušnje. Ne nemogoče, toda velike."

Epidemija pa jih je oddaljila predvsem od samih sebe, ugotavlja Purkart. "Nenehna izpostavljenost računalnikom, telefonom in televiziji v kombinaciji s takšnimi in drugačnimi družinskimi okoliščinami pač terja svoj davek. In prav na iskanju samega sebe bi moral biti večji poudarek tudi v samem procesu učenja."

'Na neki točki smo se vrnili v čas med letoma 2011 in 2012, ko je bilo ogromno družin v Sloveniji zares lačnih'

Na začetku epidemije so bili v ospredju eksistencialni problemi družin, zagotavljanje hrane in tehnične opreme za šolanje na daljavo, ob tem pa so se le še poglabljale stiske otrok na področju socialnega življenja, ugotavlja Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje.

"Kaj kmalu zatem, ko je epidemija terjala še zaostritev ukrepov za njeno preprečevanje in širjenje, pa so se osnovnim problemom pridružili zares veliki problemi slabih medsebojnih odnosov v družinah, ki so prehajali v nasilje. S stiskami staršev in otrok smo se in se še vedno srečujemo praktično sleherni dan. Kajti skrajno nestrpni in nasilni odnosi med starši so pri otrocih povzročili tako globoke čustvene in vedenjske motnje, da jih je zares težko predstaviti in jih rešujemo ves čas – ob vseh drugih, seveda."