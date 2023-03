'Sto hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč za vedno izgubljenih'

Poseg v prostor, kjer stoji Magnina lakirnica, je po navedbah Vesne nepovraten. "Sto hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč je za vedno izgubljenih, posledično smo se še nekoliko odmaknili od možnosti zagotavljanja prehranske samooskrbe. Na koncu pa so oškodovani tudi delavci in vsi tisti, ki jim je bila obljubljena socialna varnost ob sicer povsem neprimerni umestitvi tovarne v prostor," so zapisali v današnjem odzivu na sredino odločitev podjetja, da proizvodnjo v lakirnici ustavi.

Po besedah sopredsednika sicer zunajparlamentarne stranke Uroša Macerla se države z neprimerno več kmetijske zemlje pozidav branijo, pri nas pa tovarnam, kot je Magna, brez premisleka dovolimo, da zidajo na najboljših kmetijskih zemljiščih in vodovarstvenih območjih in jih tako pripeljejo do trajnega uničenja.

"Minister Matjaž Han celo želi, da bi se omogočalo še več pozidav in krajši postopki na račun okolja. Pri tem gre za večplasten problem. Najprej za podrejanje okoljske politike in strateških interesov države – na področju izrabe tal in samooskrbe – interesom kapitala," je do gospodarskega ministra kritičen Macerl.

Še ostrejši je bil do Hanovega predhodnika Zdravka Počivalška, "ki je šel v svoji oblastni aroganci celo korak dlje in vse, ki so projektu kakor koli nasprotovali, označil za ekoteroriste, ob tem pa organiziral koordinirane napade na kmete, okoljske organizacije in druge civilnodružbene pobude".

Spomnili so na leta 2016 sprejeti zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica. "Posebni pogoji so za Magno veljali brez celovite presoje vplivov na okolje in/ali priprave državnega prostorskega načrta, s čimer se je porušil celoten sistem urejanja prostora, načrtovanja in varstva okolja," so še zapisali.