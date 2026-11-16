Sto let življenja? Pravi izziv je, kako bomo živeli

Prof. dr. Branka Javornik opozarja, da moramo ob znanstvenem napredku ohraniti kritično presojo in zdravo dolgoživost razumeti tudi kot širši družbeni cilj. Več o tem bo razkrila na konferenci Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje. Sto let življenja se morda zdi oddaljena prihodnost, vendar število ljudi, ki dočakajo to starost, že narašča. Izboljšanje življenjskih razmer, zdravstvene oskrbe in preprečevanje prezgodnjih smrti so pomembno prispevali k podaljševanju življenjske dobe. Nadaljnji razvoj medicine in raziskovanje biologije staranja bi lahko v prihodnosti prinesla še več možnosti. A ključno vprašanje ni le, ali bomo živeli dlje, temveč predvsem, v kakšnem zdravstvenem stanju bomo dočakali pozna leta.

Prof. dr. Branka Javornik FOTO: Arhiv ponudnika

"Prednostni cilj znanosti o dolgoživosti bi moral biti podaljševanje obdobja zdravega, samostojnega in dejavnega življenja, ne zgolj povečevanje števila let," poudarja prof. dr. Branka Javornik.

Pridružite se konferenci Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje Prof. dr. Kopinč bo v okviru konference Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje, ki bo na sporedu 7. decembra 2026 v Cukrarni v Ljubljani, sodelovala na panelu Daljše življenje – kako bomo živeli in delali? ki ga bo moderirala Tea Šentjurc. Konferenca o dolgoživosti bo odprla vprašanja, kako lahko ohranjamo zdravje, vitalnost in kakovost življenja skozi različna življenjska obdobja. Ne zamudite priložnosti za srečanje s strokovnjaki in pogovore o temah, ki zadevajo naše vsakdanje življenje. Zagotovite si svoje mesto na konferenci – kupite vstopnico že danes na https://platforma.si/zdravje-dolgozivost/.

Koliko dolgoživosti je zapisane v naših genih?

Dolgoživost je rezultat prepletanja genetike, življenjskega sloga, okolja in številnih bioloških procesov. Geni vplivajo na našo dovzetnost za bolezni in na procese staranja, vendar sami po sebi ne določajo, kako dolgo bomo živeli. Med najbolj raziskanimi geni, povezanimi z dolgoživostjo, sta FOXO3, ki sodeluje pri uravnavanju odziva celic na stres, presnovi in celičnem vzdrževanju, ter APOE, ki vpliva na presnovo maščob in tveganje za nekatere bolezni. Vendar dolgoživost ni posledica enega samega gena, temveč številnih genetskih različic in njihovega medsebojnega delovanja. Posebej zanimive so raziskave stoletnikov in ljudi, ki doživijo 110 let ali več. Pri nekaterih se kronične bolezni pojavijo bistveno pozneje kot pri večini prebivalstva, nekateri pa ohranijo presenetljivo dobro telesno in kognitivno delovanje tudi v zelo visoki starosti. Raziskovalci zato proučujejo, ali imajo ti posamezniki zaščitne genetske različice in učinkovitejše mehanizme ohranjanja celičnega ravnovesja. Narava ponuja zanimive primere tudi v živalskem svetu. Nekatere vrste netopirjev živijo več desetletij, gola podgana lahko živi več kot 30 let, grenlandski kit pa več kot 200 let. Raziskave teh živali razkrivajo posebne prilagoditve, povezane s popravljanjem DNK, zaščito pred rakom, uravnavanjem vnetja in ohranjanjem delovanja celic. Razumevanje teh mehanizmov bi lahko pomagalo tudi pri raziskovanju človeškega staranja. Toda genetika ni naša usoda. Redno gibanje, ustrezna prehrana, kakovosten spanec, nekajenje in socialna povezanost pomembno vplivajo na naše zdravje in tveganje za prezgodnjo smrt.

Znanost išče načine za vplivanje na staranje

Raziskovanje staranja se je v zadnjih desetletjih močno spremenilo. Znanstveniki danes ne proučujejo več le posledic minevanja časa, temveč tudi biološke mehanizme, ki so v ozadju staranja. Med njimi so poškodbe DNK, epigenetske spremembe, motnje delovanja mitohondrijev, kopičenje starajočih se celic, kronično vnetje in zmanjšana sposobnost obnavljanja tkiv. Pomemben napredek predstavljajo tudi metode za merjenje biološke starosti, zlasti epigenetske in druge molekularne ure. Te omogočajo raziskovanje razlik v hitrosti staranja med posamezniki in spremljanje odzivov na različne posege. Vendar še niso zanesljivo merilo prihodnje življenjske dobe. Med pristopi, ki vzbujajo veliko zanimanja, so zdravila, ki vplivajo na presnovne poti staranja, senolitiki, namenjeni odstranjevanju določenih starajočih se celic, in epigenetsko reprogramiranje, s katerim poskušajo raziskovalci obnoviti nekatere značilnosti mlajših celic. Ena od raziskovanih možnosti je tudi zmerno zmanjšanje energijskega vnosa. Raziskava CALERIE je pokazala, da lahko takšen pristop pri ljudeh ugodno vpliva na presnovno zdravje in nekatere molekularne označevalce staranja. Ni pa dokazala, da podaljšuje človeško življenjsko dobo. "Znanost je že pokazala, da lahko vplivamo na nekatere mehanizme staranja. Naslednji veliki izziv je dokazati, da lahko s tem dejansko podaljšamo obdobje zdravega življenja," je mogoče povzeti eno ključnih sporočil raziskav.

Industrija dolgoživosti pogosto prehiteva znanstvene dokaze

Z razvojem raziskav se je hitro razširila tudi industrija dolgoživosti, ki ponuja prehranska dopolnila, teste biološke starosti, programe in terapije za upočasnjevanje staranja oziroma pomlajevanje. Težava je, da tržne obljube pogosto prehitevajo znanstvene dokaze. Rezultati raziskav na celicah ali živalih se včasih predstavljajo kot že dokazane koristi za človeka, obetavne hipoteze pa postanejo obljube o pomlajevanju. Med pogosto oglaševanimi učinkovinami so NAD+ prekurzorji, resveratrol in spermidin. Čeprav nekatere raziskave kažejo zanimive rezultate, za zdaj nimamo prepričljivih dokazov, da te učinkovine pri zdravih ljudeh upočasnjujejo staranje ali podaljšujejo življenje. Pri presoji tovrstnih ponudb je zato ključno vprašanje, ali njihovo učinkovitost potrjujejo kakovostne in neodvisne klinične raziskave pri ljudeh. Pomembno je tudi razlikovati med spremembo posameznega biomarkerja in dejanskimi zdravstvenimi koristmi, kot so manjše tveganje za bolezni, ohranjanje telesnih in kognitivnih sposobnosti ter daljše obdobje zdravega življenja. Posebno previdnost svetuje pri ponudnikih, ki hkrati predstavljajo znanstvene ugotovitve in prodajajo izdelke ali programe, ki naj bi jih prenesli v prakso. Preveriti je treba neodvisnost dokazov, razkritje morebitnih finančnih interesov in pošteno predstavitev omejitev raziskav. "Zdrave dolgoživosti ne moremo preprosto kupiti. Lahko pa z znanjem, premišljenimi odločitvami in zdravim življenjskim slogom pomembno prispevamo k njej," poudarja Javornik.

Kaj lahko naredimo že danes?

Čeprav znanost raziskuje vse naprednejše možnosti vplivanja na staranje, imajo za zdaj najtrdnejšo podlago še vedno preverjene navade. Med njimi je na prvem mestu redna telesna dejavnost, ki naj vključuje tako aerobno gibanje kot vadbo za mišično moč in ravnotežje. Z leti namreč izgubljamo mišično maso in moč, kar vpliva na gibljivost, samostojnost in tveganje za padce. Pomembna je tudi raznolika prehrana, bogata z zelenjavo, sadjem, stročnicami, polnovrednimi žiti in kakovostnimi viri beljakovin. Pri starejših je zadosten vnos beljakovin še posebej pomemben za ohranjanje mišične mase. Poleg tega ne smemo zanemariti kakovostnega spanca, duševnega zdravja, obvladovanja dolgotrajnega stresa in ohranjanja socialnih stikov. Pomembno vlogo ima tudi preventiva: spremljanje krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola, opustitev kajenja, omejevanje alkohola ter pravočasni preventivni pregledi in zdravljenje dejavnikov tveganja. Pri tem je spodbudno, da za spremembe ni nikoli prepozno. Tudi ljudje v poznejših življenjskih obdobjih lahko z rednim gibanjem, ustrezno prehrano in drugimi spremembami življenjskega sloga izboljšajo svoje zdravje in funkcionalne sposobnosti. Ni treba spremeniti vsega naenkrat – pomembnejše so majhne, vztrajne spremembe, ki jih lahko ohranjamo dolgoročno.

Daljše življenje je tudi družbeni izziv