Stoodstotne neoporečnosti ni, je pa v Sloveniji na visokem nivoju

Higienično oporečne mesnice lahko namreč predstavljajo tveganje za zdravje potrošnikov. Največja tveganja so na področju mikrobiologije tistih mesnih pripravkov, ki se neposredno uživajo termično neobdelani, kot je tatarski biftek. Pri dobro popečenih in kuhanih mesninah se mikrobi namreč uničijo. Kljub vsemu, pa gre za kršitve, ki so nesprejemljive, je jasna Bizjakova.

Lani so inšpektorji za varno hrano v 110 mesnih obratih v Sloveniji, kar pomeni v četrtini vseh, opravili inšpekcijski nadzor. 62 kršiteljem so spisali odločbe, štiri pa so bile precej higienično oporečne, zato so jih začasno zaprli. Glavna inšpektorica Urada za varno hrano Andreja Bizjak je za24UR ZVEČER povedala, da je vsak ekscesni primer kritičen. Inšpektorji si namreč takih ekscesnih primerov želijo čim manj, oziroma nič, če pa že odkrijejo kakšne nepravilnosti,"pa naj bodo takšne, ki se jih da zlahka odpraviti".

Inšpektorji sicer mikrobiološki monitoring za različne oblike mesa, mesnih pripravkov in mletega mesa izvajajo skozi vse leto. Mesnice, ki so jih lani začasno zaprli so že imele kontrolni pregled, a so pri nekaterih spet odkrili nepravilnosti, zato so morale določeno količino mesa in mesnih pripravkov zaradi nespoštovanja sledljivosti odstraniti. Zaradi nespoštovanja sledljivosti mesa in pretečenega roka uporabe so morali sicer v mesnih obratih, v katerih so inšpektorji odkrili nepravilnosti, zavreči nekaj sto kilogramov mesa.

Bizjakova poudarja, da ekscesni primeri, kot je bil primer mesnice v večjem nakupovalnem središču v Novem mestu, niso nekaj običajnega."Splošno stanje v mesnicah ni tako slabo. Smo pa zelo razočarani, da še naletimo na take ekscesne primere," je povedala in dodala, da je v Novem mestu trajalo kar 14 dni, da so uspeli vzpostaviti ustrezno higiensko stanje.