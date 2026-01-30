Sto prostovoljcev združilo moči in skušalo 'razvozlati' Kosovelove rokopise

Letos bo minilo sto let, odkar je umrl slovenski pesnik Srečko Kosovel, star komaj 22 let. Za sabo je pustil pesmi, ki jih človeško srce razume veliko bolje kot umetna inteligenca. Ta tudi ni uspela razvozlati njegove ne prav čitljive pisave. Je pa to delno uspelo 100 prostovljcem vseh generacij in poklicev, ki so združili moči v projektu Narodne in univerzitetne knjižnice.