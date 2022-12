Robert Golob: Podiramo ograje, zidov v svojih glavah ne želimo več

Samo enotni lahko zgradimo moderno Slovenijo, na katero bomo ponosni, je opomnil glavni govorec večera Robert Golob: "Ko začnemo s procesom iskanja rešitev, ima vsak svoje mnenje, vsak svoje stališče, pravilno, želimo, da se problemi osvetlijo z vseh možnih perspektiv. Na koncu dneva, noči ali mesecev, pa moramo biti enotni, da to reformo želimo izpeljati."

Ob praznovanju enotnosti in samostojnosti so bile sicer oči uperjene v novo predsednico republike Natašo Pirc Musar. Posebno zadovoljni so njeni politični sopotniki in podporniki. "Verjamem, da bo uresničila vse tisto, kar je povedala včeraj in kar je govorila v kampanji, ona je mož besede in jaz pričakujem, da bo vse to uresničila," je dejal prvi predsednik Milan Kučan. "Danes sva se tudi že slišali po telefonu, se dogovorili, da greva prvega januarja skupaj na mejo za vstop hrvaške v Schengen," dodaja zunanja ministrica Tanja Fajon.