Stoječe ovacije za Pirc Musarjevo, ki je dogajanje v Palestini označila za genocid

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je med nagovorom Evropskega parlamenta opozorila na nehumano ravnanje s civilnim prebivalstvom v Palestini, tamkajšnji teror pa je označila za genocid ter si s tem prislužila glasen aplavz in stoječe ovacije. "Dajmo si naliti čistega vina - v Gazi gledamo genocid. Gledamo ga in smo tiho," je dejala. Večina prisotnih je njene besede podprla, a nekateri so vseeno izrazili neodobravanje. "Če me ne želite poslušati, lahko zapustite dvorano," je odgovorila slednjim.