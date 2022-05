Stojmenova Duh bi prevzela ministrstvo za digitalno preobrazbo

Na vprašanje, kako to, da so za svojo kvoto izbrali kandidatko iz stranke SD, je Golob odgovoril: "Po naših informacijah je iz stranke SD pred kratkim izstopila."

Več o dogajanju na seji sveta stranke je malo po 18. uri razkril predsednik stranke Robert Golob pred stavbo Centra Tivoli na Bleiweisovi ulici 30 v Ljubljani. Dejal je, da so organi stranke Gibanje Svoboda danes soglasno potrdili koalicijsko pogodbo, protokole, ministrski razrez in tudi imena ministrskih kandidatov.

Vstop v koalicijo in samo koalicijsko pogodbo morajo potrditi organi posameznih strank. Prav o tem je danes tekla razprava na izvršnem odboru in svetu stranke Gibanje Svoboda. Razpravljali so tudi o še nezasedenih ministrskih položajih iz kvote stranke.

Svet Gibanja Svoboda je sprejel tudi sklep o povezovanju s strankama LMŠ in SAB, ki se bo po Golobovih besedah odvijal pospešeno, tudi zato so obe stranki povabili k sodelovanju v vladi.

Koalicijska pogodba po Golobovih besedah temelji na njihovem predvolilnem programu, ki so ga v pogajanjih s koalicijskima partnericama v nekaterih točkah uskladili, temelji pa na novem družbenem dogovoru. Poudarek je na zdravstvu in na zeleni ter digitalni preobrazbi.

Predsednik stranke Gibanja Svoboda Golob, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec želijo vlado sestaviti do 3. junija, koalicijsko pogodbo pa bi lahko parafirali že do konca tedna.

V sredo so sicer prvaki bodočih koalicijskih partneric dokončno uskladili programski del koalicijske pogodbe in razdelili ministrske funkcije med strankami. Fajonova bo prevzela vodenje ministrstva za zunanje in evropske zadeve, Mesec pa vodenje ministrstva za solidarno prihodnost. Oba bosta podpredsednika vlade, prav tako se to mesto obeta kandidatu za zdravstvenega ministra Danijelu Bešiču Loredanu.

SD bodo sicer v novi vladi pripadli štirje resorji, Levici trije, preostale bodo vodili ministri iz kvote največje koalicijske stranke, torej Gibanja Svoboda.